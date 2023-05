Getlink : célèbre le succès de son interconnecteur ElecLink

Getlink célèbre aujourd'hui, le premier anniversaire d'ElecLink, l'unique interconnecteur électrique au monde opérant en environnement tunnel, qui relie désormais les réseaux de distribution électrique Britannique et Français, sans interaction avec les écosystèmes marins.



Avec une capacité de 1GW, soit l'équivalent de la consommation électrique de l'agglomération lyonnaise, ElecLink a accru 'de 33% les capacités d'échanges d'électricité entre la France et le Royaume-Uni', souligne l'entreprise.



Ces capacités ont été immédiatement utilisées par les acteurs du marché, confirmant ainsi leur intérêt pour un troisième interconnecteur Transmanche en environnement tunnel.



ElecLink est 'aussi un succès opérationnel avec un taux de disponibilité supérieur à 94%, et plus de 6 Twh transportés depuis le 25 mai 2022', ajoute Getlink.



Yann Leriche, directeur général de Getlink, a déclaré: 'Ce premier anniversaire est un objet de fierté pour l'ensemble des équipes et un gage de la capacité du groupe à relever de grands défis tout en progressant sur notre trajectoire de croissance bas-carbone.'



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.