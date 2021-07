Getlink creuse ses pertes en raison des restrictions de voyage et du Brexit

Paris (awp/afp) - Le groupe Getlink, exploitant du tunnel sous la Manche, a creusé ses pertes au premier semestre, à 123 millions d'euros. L'entreprise a notamment souffert des restrictions de voyage liées à la crise sanitaire et des nouvelles formalités découlant du Brexit, selon un communiqué jeudi.

Le groupe a enregistré 326 millions d'euros de chiffre d'affaires (-12%) sur la période, contre 369 millions au premier semestre 2020 et 523 millions au premier semestre 2019. Il enregistre une perte nette de 123 millions d'euros (131,85 millions de francs suisses), contre 88 millions un an plus tôt.

"Les mesures de confinement général imposées en France et au Royaume-Uni ainsi que les restrictions plus contraignantes de passage à la frontière et de quarantaine pour les voyageurs internationaux ont fortement impacté les activités des Navettes Passagers et des trains Eurostar sur les six premiers mois de l'année", explique Getlink dans son rapport financier.

"L'activité des Navettes Camions, affectée, mais dans une moindre mesure, par la crise sanitaire a été néanmoins impactée sur les premiers mois de 2021 par la mise en oeuvre du Brexit au 1er janvier 2021 et par la nécessaire adaptation de ses clients aux nouvelles règles administratives de franchissement de la frontière pour les flux à l'entrée de l'Union européenne", poursuit le groupe.

Le trafic dans le tunnel s'est maintenu pour les camions (-3%) et les trains de marchandises (+2%), mais a fortement baissé du côté des voitures (-55%) et des trains de passagers (-90%). Getlink avait déjà perdu 113 millions d'euros sur l'année 2020.

"Nous avons délivré des résultats satisfaisants étant donné les conditions de marché", a indiqué le directeur général de Getlink, Yann Leriche, lors d'une conférence de presse, soulignant la "maitrise renforcée" des coûts et la mise en place un programme de transformation "axé sur le service aux clients et l'excellence opérationnelle".

Le groupe ne sera pas en mesure de donner de trajectoire financière "tant que les gouvernements ne fixeront pas de cadre stable concernant les voyages transfrontaliers", a rappelé M. Leriche. Comme en 2020, le groupe a reporté "une partie importante de ses dépenses d'investissement" et disposait au 30 juin d'une trésorerie nette disponible "à un niveau historique" de 549 millions d'euros.

Getlink devrait profiter à la reprise de l'ouverture d'un comptoir de vente de produits détaxés ("duty free") dans son terminal de Coquelles, autorisé en juin.

afp/vj