Getlink : en perte nette sur l'exercice 2021

Impacté par la crise sanitaire, Getlink affiche un résultat net de l'exercice 2021 en perte de 229 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant en baisse de 28% à 108 millions, mais un free cash-flow positif de 21 millions.



Le groupe d'infrastructures de transports, qui exploite en particulier le tunnel sous la Manche (Eurotunnel), a vu son EBITDA reculer de 11% à 297 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en repli de 6% à 774 millions.



Il a l'intention de verser un dividende de 0,10 euro par action, sous réserve de l'approbation de l'AG du 27 avril, et de 'communiquer des objectifs de performance financière 2022 lorsque les tendances de l'évolution de la pandémie - positives à l'heure actuelle - seront confirmées'.



