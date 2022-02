Getlink : et le groupe CAT boostent le fret ferroviaire transmanche pour le compte de Toyota

Getlink et le groupe CAT ont annoncé le lancement d’un nouveau service de fret ferroviaire transmanche pour le compte de Toyota, pour une durée de 6 ans, entre Toton (UK) et Kolin (CZ) via Onnaing (FR). Ce nouveau trafic représente à lui-seul une croissance du fret transmanche de 15%, à périmètre comparable, par rapport à l’année 2021.



Le groupe CAT, leader européen de la logistique véhicules, va transporter pour le compte de Toyota jusqu'à 70 000 voitures par an, à raison de 6 fréquences hebdomadaires, soit 270 trains entre l'usine de Derby et celle de Valenciennes.



Eurotunnel, expert de la gestion de l'infrastructure frontalière stratégique du tunnel sous la Manche, veillera à la traversée de ces convois de véhicules avec les exigences de qualité attendues par Toyota.



" Cette décision s'inscrit dans la dynamique de report modal pronée par les deux gouvernements français et britanniques et est l'illustration parfaite de la demande croissante des industriels de solutions pour décarboner leurs chaînes logistiques et réduire leur empreinte carbone via des actions concrètes ", a expliqué Getlink.