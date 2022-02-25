Getlink et le groupe CAT lancent un service de fret ferroviaire transmanche

25 février (Reuters) - GETLINK SE:
* GETLINK ET LE GROUPE CAT BOOSTENT LE FRET FERROVIAIRE
TRANSMANCHE POUR LE COMPTE DE TOYOTA
* GETLINK ET GROUPE CAT ANNONCENT CE JOUR LE LANCEMENT D'UN
NOUVEAU SERVICE DE FRET FERROVIAIRE TRANSMANCHE POUR LE COMPTE
DE TOYOTA, POUR UNE DURÉE DE 6 ANS, ENTRE TOTON (UK) ET KOLIN
(CZ) VIA ONNAING (FR)
* CE NOUVEAU TRAFIC REPRÉSENTE À LUI-SEUL UNE CROISSANCE DU
FRET
TRANSMANCHE DE +15%, À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, PAR RAPPORT À
L'ANNÉE 2021
* IL VA PERMETTRE DE RÉDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LES ÉMISSIONS
DE
CO2 EN FAVORISANT LE REPORT MODAL DE PLUS DE 8 500 CAMIONS PAR
AN VERS LE RAIL ET ÉVITER AINSI L'ÉMISSION DE PLUS DE 8 000
TONNES DE CO2
* LE GROUPE CAT VA TRANSPORTER POUR LE COMPTE DE TOYOTA
JUSQU'À 70
000 VOITURES PAR AN, À RAISON DE 6 FRÉQUENCES HEBDOMADAIRES,
SOIT 270 TRAINS ENTRE L'USINE DE DERBY ET CELLE DE VALENCIENNES
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(Gdansk Newsroom)