Getlink et le groupe CAT lancent un service de fret ferroviaire transmanche

25 février (Reuters) - GETLINK SE:

* GETLINK ET LE GROUPE CAT BOOSTENT LE FRET FERROVIAIRE TRANSMANCHE POUR LE COMPTE DE TOYOTA

* GETLINK ET GROUPE CAT ANNONCENT CE JOUR LE LANCEMENT D'UN NOUVEAU SERVICE DE FRET FERROVIAIRE TRANSMANCHE POUR LE COMPTE DE TOYOTA, POUR UNE DURÉE DE 6 ANS, ENTRE TOTON (UK) ET KOLIN (CZ) VIA ONNAING (FR)

* CE NOUVEAU TRAFIC REPRÉSENTE À LUI-SEUL UNE CROISSANCE DU FRET TRANSMANCHE DE +15%, À PÉRIMÈTRE COMPARABLE, PAR RAPPORT À L'ANNÉE 2021

* IL VA PERMETTRE DE RÉDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LES ÉMISSIONS DE CO2 EN FAVORISANT LE REPORT MODAL DE PLUS DE 8 500 CAMIONS PAR AN VERS LE RAIL ET ÉVITER AINSI L'ÉMISSION DE PLUS DE 8 000 TONNES DE CO2

* LE GROUPE CAT VA TRANSPORTER POUR LE COMPTE DE TOYOTA JUSQU'À 70 000 VOITURES PAR AN, À RAISON DE 6 FRÉQUENCES HEBDOMADAIRES, SOIT 270 TRAINS ENTRE L'USINE DE DERBY ET CELLE DE VALENCIENNES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)