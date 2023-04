Getlink : fort trafic pour le 1er week-end de Pâques

Le groupe annonce que près de 30 500 voitures ont été transportées entre le vendredi 31 mars et le dimanche 02 avril à bord des Navettes Passagers.



Le premier week-end d'avril marquait le début de la période de vacances scolaires britanniques.



Le Shuttle a connu un pic de trafic le vendredi 31 mars avec 7 800 véhicules de tourisme transportés dans le sens Folkestone - Calais, établissant un nouveau record de fréquentation depuis 2018.



' Le trafic observé lors de ce premier week-end de départ confirme le leadership des services Eurotunnel Le Shuttle, qui est le mode de transport préféré de plus de 6 voyageurs sur 10 traversant la Manche ' indique le groupe.





