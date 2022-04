Getlink : hausse de 13% du trafic de camions en mars

Getlink annonce qu'en mars 2022, son Shuttle Freight a transporté 139.283 camions, soit une hausse de 13% par rapport au même mois en 2021, portée par un effet de base favorable ainsi que l'arrêt des navires de P&O depuis le 17 mars 2022.



De son côté, Le Shuttle a transporté 122.319 véhicules de tourisme, en croissance de 220%. 'La comparaison entre ce premier trimestre 2022 et celui de 2021 montre la pertinence de l'offre d'Eurotunnel dès que les contraintes sanitaires sont levées', juge le groupe.



Depuis le 1er janvier, près de 375.000 camions et près de 300.000 véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord de ses navettes, des nombres en progressions respectives de 23% et 154% par rapport au premier trimestre 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.