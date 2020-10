Getlink : hausse de 2% du trafic camions en septembre

05/10/2020 | 08:49

Getlink indique que son Shuttle Freight a transporté 131.985 camions en septembre 2020, en hausse de 2% en comparaison annuelle, mais que ses navettes passagers ont transporté 127.623 véhicules de tourisme, en chute de 46%.



L'opérateur du tunnel sous la Manche rappelle que cette période a été marquée par le retour de la quatorzaine au Royaume-Uni le 15 août pour les voyageurs venant de certains pays, dont la France, ayant entraîné des retours anticipés ainsi que des reports de voyage.



Depuis le 1er janvier, plus de 1,03 million de camions et plus de 1,18 million de véhicules de tourisme ont traversé la Manche à bord des navettes du groupe, des nombres en baisses respectives de 13% et de 43% par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière.



