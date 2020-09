Getlink : lance sa co-entreprise avec RATP Dev

15/09/2020 | 10:24

RATP Dev et Getlink officialisent ce matin la création de leur société à capitaux partagés, pensée pour répondre aux appels d'offres de transport ferroviaire régional de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire en France et baptisée Regioneo.



'Cette nouvelle co-entreprise française (55% RATP Dev, 45% Getlink) combine les expertises de ses deux actionnaires - acteurs majeurs dans le transport de passagers et le transport ferroviaire - pour offrir aux Régions des services ferroviaires sur-mesure et innovants, au plus proche des besoins des territoires et aux meilleurs standards d'excellence opérationnelle et de qualité de service aux voyageurs', indique Getlink.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.