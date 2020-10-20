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Getlink : lance une émission de nouvelles obligations vertes réservée aux investisseurs professionnels

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20/10/2020 | 08:23

20 octobre (Reuters) - GETLINK SE:

* EMISSION DOBLIGATIONS VERTES RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS

* REFINANCEMENT DES OBLIGATIONS VERTES DE 2018

* LANCE UNE ÉMISSION DE NOUVELLES OBLIGATIONS VERTES SENIORS GARANTIES À ÉCHÉANCE 2025

* AFIN DE REFINANCER LES OBLIGATIONS SENIOR GARANTIES AU TITRE DE L'ÉMISSION OBLIGATAIRE EN COURS DE 550 MILLIONS D'EUROS DE NOMINAL, À ÉCHÉANCE 20231, AU TAUX ANNUEL DE 3,625%

* A DÉSIGNÉ BNP PARIBAS ET GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EN QUALITÉ DE COORDINATEURS GLOBAUX ASSOCIÉS (JOINT GLOBAL COORDINATORS) ET TENEURS DE LIVRES ACTIFS (ACTIVE BOOKRUNNERS)

* A DÉSIGNÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN QUALITÉ DE TENEUR DE LIVRES ASSOCIÉ (JOINT BOOKRUNNER) DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE

* LE RÉSULTAT DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE SERA CONFIRMÉ EN FIN DE SEMAINE.

* LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION AURA VOCATION À ÊTRE AFFECTÉ PRINCIPALEMENT AU REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2023 ET AU FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AU PROJET ELECLINK ET TOUT AUTRE ACTIF « VERT » Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


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Dette nette 2020 4 481 M 5 275 M -
PER 2020 -77,0x
Rendement 2020 0,49%
Capitalisation 6 638 M 7 820 M -
VE / CA 2020 14,2x
VE / CA 2021 11,1x
Nbr Employés 3 430
Flottant 77,2%
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Durée : Période :
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