Getlink : lance une émission de nouvelles obligations vertes réservée aux investisseurs professionnels

20 octobre (Reuters) - GETLINK SE:
* EMISSION DOBLIGATIONS VERTES RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS
PROFESSIONNELS
* REFINANCEMENT DES OBLIGATIONS VERTES DE 2018
* LANCE UNE ÉMISSION DE NOUVELLES OBLIGATIONS VERTES SENIORS
GARANTIES À ÉCHÉANCE 2025
* AFIN DE REFINANCER LES OBLIGATIONS SENIOR GARANTIES AU
TITRE DE
L'ÉMISSION OBLIGATAIRE EN COURS DE 550 MILLIONS D'EUROS DE
NOMINAL, À ÉCHÉANCE 20231, AU TAUX ANNUEL DE 3,625%
* A DÉSIGNÉ BNP PARIBAS ET GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EN
QUALITÉ
DE COORDINATEURS GLOBAUX ASSOCIÉS (JOINT GLOBAL COORDINATORS) ET
TENEURS DE LIVRES ACTIFS (ACTIVE BOOKRUNNERS)
* A DÉSIGNÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EN QUALITÉ DE TENEUR DE LIVRES
ASSOCIÉ (JOINT BOOKRUNNER) DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE EMISSION
OBLIGATAIRE
* LE RÉSULTAT DE LA NOUVELLE EMISSION OBLIGATAIRE SERA
CONFIRMÉ EN
FIN DE SEMAINE.
* LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION AURA VOCATION À ÊTRE
AFFECTÉ
PRINCIPALEMENT AU REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE 2023
ET AU FINANCEMENT DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT RELATIVES AU
PROJET ELECLINK ET TOUT AUTRE ACTIF « VERT »
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(Gdansk Newsroom)