Getlink : le directeur général d'Europorte devient président

Getlink annonce que Raphaël Doutrebente va prendre la présidence d'Europorte, sa filiale de fret ferroviaire.



Directeur général d'Europorte depuis juillet, Raphaël Doutrebente succède ainsi à Pascal Sainson qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1erjanvier.



Raphaël Doutrebente a rejoint Europorte en 2015 en tant que directeur général adjoint avant d'être nommé directeur général délégué en 2018. Il est également directeur général de Régionéo, la co-entreprise créée par Getlink et RATP Dev.



De 2012 à 2015, Raphaël a occupé le poste de directeur général adjoint de MyFerryLink. Auparavant, il avait occupé différents postes de DRH notamment chez Monnier France (2011-2012) Brittany Ferries (2006-2010), Sabena Technis (2004-2006) ou MPO France (2002-2004).



Ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Raphaël Doutrebente est diplômé en droit et détient un master de l'ESSEC, précise Getlink.



