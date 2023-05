Getlink: le service de navettes transmanche devient LeShutte

Le service de navettes ferroviaires Passagers et Fret de Getlink, baptisé EuroTunnel Le Shuttle devient LeShuttle. Le groupe estime que cette nouvelle identité de marque « rend explicite pour tous les publics les fondamentaux de son offre de transport simple, rapide et bas-carbone entre le Royaume-Uni, la France et l’Europe ». Cette offre de transport entre le Royaume-Uni et l’Europe a été choisie en 2022 par plus de 2,1 millions de véhicules de tourisme et plus de 1,4 million de camions, soit 25% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et le continent.



Getlink souligne que l'offre de services proposées aux clients du Shuttle repose sur un temps de traversée de 35 minutes entre Calais et Folkestone, contre 90 minutes pour le ferry entre Calais et Douvres, ainsi que sur une fréquence de départs inégalée sur le Détroit et un accueil 24h/24 et 7 jours sur 7.