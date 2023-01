Getlink : le trafic de navettes passagers a bondi de 104% sur un an en décembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé mardi avoir enregistré une nette hausse du trafic de navettes de passagers dans le tunnel sous la Manche en décembre.

Le trafic de véhicules de tourisme a augmenté de 104% sur un an en décembre, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Getlink a transporté le mois dernier 194.921 véhicules de tourisme, catégorie qui comprend les voitures, les motos et les autocars.

Le trafic de camions a pour sa part reculé de 13% sur un an en décembre. Les navettes du groupe ont transporté 107.090 camions le mois dernier.

L'an passé, le trafic des navettes passagers a accéléré de 122% sur un an, à 2.127.438 véhicules transportés, et celui des navettes camions a avancé de 6% sur un an, à 1.446.765 camions transportés.

Le trafic annuel et le chiffre d'affaires consolidé du groupe seront publiés le jeudi 26 janvier avant l'ouverture des marchés financiers, tandis que la publication des chiffres du trafic de janvier interviendra le jeudi 9 février, également avant-Bourse.

