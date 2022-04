Getlink : le trafic de navettes passagers a plus que triplé sur un an en mars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé vendredi un bond du trafic de navettes de passagers dans le tunnel sous la Manche en mars, grâce à la levée des restrictions de circulation.

Le trafic de véhicules de tourisme a progressé de 220% sur un an en mars, a indiqué l'entreprise. Getlink a transporté le mois dernier 122.319 véhicules de tourisme, catégorie qui comprend les voitures, les motos et les autocars. En février, le trafic des navettes passagers avait déjà bondi de 238% sur un an.

Le trafic de camions a progressé de 13% sur un an en mars, porté par "un effet de base favorable ainsi que l'arrêt des navires de P&O depuis le 17 mars 2022", a expliqué Getlink dans un communiqué. Les navettes du groupe ont transporté 139.283 camions le mois dernier.

Pour les trois premiers de l'année, le trafic des navettes passagers a bondi de 154% sur un an, à 294.762 véhicules transportés, et le trafic des navettes camions a progressé de 23% sur un an, à 374.868 camions transportés.

"La comparaison entre ce premier trimestre 2022 et celui de 2021 montre la pertinence de l'offre d'Eurotunnel dès que les contraintes sanitaires sont levées", a commenté Getlink.

Les chiffres du trafic pour le mois d'avril seront publiés le mardi 10 mai, avant l'ouverture des marchés financiers.

