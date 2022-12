Getlink : le trafic de navettes passagers a progressé de 12% sur un an en novembre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé jeudi avoir enregistré une hausse soutenue du trafic de navettes de passagers dans le tunnel sous la Manche en novembre.

Le trafic de véhicules de tourisme a progressé de 12% sur un an en novembre, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Getlink a transporté le mois dernier 108.068 véhicules de tourisme, catégorie qui comprend les voitures, les motos et les autocars.

Le trafic de camions a pour sa part reculé de 7% sur un an en novembre. Les navettes du groupe ont transporté 122.554 camions le mois dernier.

Au cours des 11 premiers mois de l'année, le trafic des navettes passagers a bondi de 124% sur un an, à 1.932.517 véhicules transportés, et celui des navettes camions a avancé de 8% sur un an, à 1.339.675 camions transportés.

Les chiffres du trafic de Getlink pour le mois de décembre 2022 seront publiés le 10 janvier 2023, avant l'ouverture des marchés financiers.

