Getlink : le trafic des navettes passagers a plus que triplé en mai

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Getlink, ex-Groupe Eurotunnel, a annoncé jeudi un nouveau bond du trafic de navettes de passagers dans le tunnel sous la Manche en mai.

Le trafic de véhicules de tourisme a progressé de 272% sur un an au cours du cinquième mois de l'année, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Getlink a transporté le mois dernier 170.332 véhicules de tourisme, catégorie qui comprend les voitures, les motos et les autocars. "Un nouveau record journalier depuis l'été 2020 a été établi le 29 mai avec 11.381 véhicules de tourisme transportés", a souligné le groupe.

Le trafic de camions a progressé de 22% sur un an en mai. Les navettes du groupe ont transporté 137.313 camions le mois dernier.

Sur les cinq premiers mois de 2022, le trafic des navettes passagers a bondi de 236% sur un an, à 669.163 véhicules transportés, et le trafic des navettes camions a progressé de 21% sur un an, à 641.161 camions transportés.

Les chiffres du trafic de Getlink pour le mois de juin seront publiés le vendredi 8 juillet, avant l'ouverture des marchés financiers.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2022 02:17 ET (06:17 GMT)