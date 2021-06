Getlink : & Vous – 21 juin 2021

FOCUS SUR LE PLAN ENVIRONNEMENT 2025 DU GROUPE

Getlink, leader du transport bas-carbone et acteur majeur des territoires où il opère à travers les activités d'Eurotunnel, d'Europorte et bientôt de Régionéo et d'ElecLink, intensifie sa contribution à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation des ressources naturelles pour répondre aux défis environnementaux. Sa nouvelle feuille de route pour sa stratégie environnement s'articule autour de trois axes : le climat, la gestion des ressources et l'impact sur les milieux naturels, et enfin la gestion des déchets et l'économie circulaire. Pour chacun d'entre eux, Getlink se fixe des objectifs clairs pour 2025. C'est le choix d'un horizon très proche pour être toujours dans l'action. Cette stratégie s'appuie sur une nouvelle étude de matérialité et un dispositif de pilotage régulier, rigoureux et transparent des résultats obtenus.

3 Objectifs 6 Engagements 12 Indicateurs Clés de Performance Contribution aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU Réduire de 30 % les émissions directes • Réduction de 30 % des émissions des Scopes 1 et 2 d'ici 2025, par rapport (Scopes 1 et 2) par rapport à 2019 à 2019, en valeur absolue (jalon intermédiaire de -15 % d'ici 2023) Axe 1 - Transition énergétique et climat : Contribuer à la • 100 % des achats et approvisionnements du Groupe (supérieurs à 200 k€/ trajectoire 2°C de l'accord de Contribuer à la réduction des émissions an) intègrent la performance énergétique/climat Paris sur toute la chaîne de • Clients : développer deux nouvelles offres de services incitatives au valeur du Groupe indirectes (Scope 3) liées aux activités développement d'une mobilité bas-carbone (passagers et fret) et au report du Groupe modal • Confirmation de l'acceptabilité dans le Tunnel de toutes les nouvelles mobilités d'ici 2025 (gaz, électricité, hydrogène) • 100 % des sites / activités du groupe certifiés ISO 14001 ou équivalent en Accroître la performance 2025 • 100 % des achats et approvisionnements du Groupe (>200 k€) intègrent la Axe 2 - Préservation des milieux environnementale des activités du performance environnementale Groupe et maîtriser leurs impacts sur • 100 % de solutions naturelles et/ou biologiques pour le désherbage et naturels : Gérer durablement les milieux naturels et la biodiversité entretien d'espaces verts hors enjeux de sécurité en 2025 les ressources et maîtriser les • Réduction des consommations d'eau potable du réseau public par client de impacts sur les milieux naturels 10 % d'ici 2025 Préserver la qualité de l'air sur les sites • Amélioration de la qualité de l'air dans le Tunnel (niveau d'empoussiérage des filtres des locomotives des Navettes Camions décroissant sur 3 années consécutives) Axe 3 - Gestion des déchets et Éviter le déchet ultime en mobilisant • Maîtrise de la production des déchets (en tonnes de déchets ramenés au montant de projets : valeurs 2025 égales aux valeurs 2019) économie circulaire : Maîtriser tous les leviers disponibles • Déployer le tri sélectif intégral (Clients et Personnel) les déchets et favoriser l'économie circulaire dans tout Favoriser une dynamique collective • Concrétiser d'ici à 2025, 3 partenariats ou offres de service relevant de l'écosystème du Groupe autour de l'économie circulaire et l'économie circulaire et à impact positif pour les parties-prenantes du territoriale Groupe (territoires, concessionnaires, fournisseurs, salariés…)

Les engagements de Getlink se distinguent par leur pragmatisme, par la volonté de réduire les émissions intrinsèques sans passer par l'achat de crédits carbone, et par leur horizon de court et moyen terme. Fruit d'un travail de concertation, le Groupe et son Conseil d'Administration sont collectivement fiers de ce premier travail accompli.

Patricia Hewitt, Administratrice Référente Environnement et Climat

Déjà très largement vertueux en termes d'environnement, Getlink se dote aujourd'hui d'une feuille de route ambitieuse qui va lui permettre de marquer encore plus sa différence. Pour l'environnement comme pour le reste, c'est la performance qui nous guide.

Yann Leriche, Directeur général de Getlink