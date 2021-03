Getlink : & Vous – 25 février 2021

Cher actionnaire,

Vous trouverez dans cette lettre le détail de nos résultats 2020, qui traduisent la solidité du Groupe. Au-delà du chiffre d'affaires que nous avions publié fin janvier, notre fierté est d'avoir été en mesure de délivrer un EBITDA de 328 M€, certes en recul par rapport à 2019 (-41 %) mais très satisfaisant eu égard au contexte très particulier de l'année 2020 qu'il est nul besoin de rappeler.

Cette performance a été obtenue dans les conditions suivantes :

• Eurotunnel, plus que jamais le lien vital, a continué à fonctionner en permanence, avec des précautions sanitaires garantissant la sécurité de nos clients et de nos salariés. Ceci nous a permis d'accueillir un fort volume de véhicules de tourisme l'été dernier et de faciliter les livraisons par camions de fin d'année pour les commerces prenant leurs précautions avant la fin de la période de transition du Brexit.

• Parallèlement, au niveau d'Eurotunnel et Getlink, un recours adapté à l'activité partielle, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni, et un effort significatif sur les autres dépenses ont permis de réduire de 40 M€ les coûts d'exploitation par rapport à 2019.

• Europorte a, de son côté, fait une très belle année, avec un

EBITDA en hausse de 17 % (+4 M€), à 28 M€.

Nous avons aussi été sélectifs sur nos investissements, en reportant ceux qui pouvaient l'être, notamment du fait de la baisse du trafic, sans pour autant compromettre ni la sécurité ni l'avenir et notre capacité à profiter le moment venu de la relance des échanges.

Ceci nous a permis de générer un free cash flow positif de 31 M€. A noter également parmi les bonnes nouvelles une diminution de notre endettement net de 92 M€. La trésorerie disponible au 31 décembre 2020 s'élève à 629 M€, en amélioration de 104 M€. Le résultat net est bien évidemment négatif, soit une perte de 113 M€, mais se compare raisonnablement bien par rapport aux pertes très lourdes que le monde du transport a subies.

Nous abordons donc 2021 dans de bonnes conditions, malgré deux défis évidents :

• La crise sanitaire est toujours là, avec des contraintes telles que confinements, restrictions de passages des frontières, tests et isolement qui impactent les trafics passagers. Mais le succès de la campagne de vaccination au Royaume-Uni et sa montée en puissance en France donnent un espoir raisonnable de retour de ces trafics, tant pour Le Shuttle que pour Eurostar.

• L'adaptation au Brexit : comme anticipé, les premières semaines pour le trafic fret dans le Tunnel ont été perturbées pour diverses raisons. Il s'agissait, entre autres, soit d'erreurs de documentation sur les marchandises transportées, soit de transporteurs attendant que la nature des contrôles sedécante avant de reprendre les traversées. Il faut reconnaître à leur décharge que l'accord Union Européenne-Royaume-Uni de plus de 1 200 pages n'a été conclu que la veille de Noël… Ces aspects vont se normaliser dans les semaines à venir. Nous y travaillons en ayant nous-mêmes « décortiqué » cet accord pour apporter conseils et plus-value à nos clients.

L'évolution de la crise sanitaire reste la principale incertitude pour 2021. Pour pallier à cette situation, nous avons intensifié nos processus de flexibilité, d'adaptation aux évolutions du marché et de réduction des coûts.

En l'absence de visibilité sur les décisions gouvernementales à venir concernant la crise sanitaire et les restrictions de voyage, le Conseil d'administration souhaite reporter l'annonce d'une trajectoire financière pour 2021. Cependant, nous n'avons pas de souci en terme de trésorerie que nous gérons minutieusement.

Notre confiance dans un retour progressif à une situation normale nous conduit à vous proposer de voter en Assemblée générale la reprise du versement d'un dividende, même très modeste, à 0,05 € par action. Nos 200 000 actionnaires individuels qui attendent ce dividende souhaiteraient certainement recevoir plus mais vous savez que nous privilégions toujours une approche prudente.

Le tunnel sous la Manche est un actif unique bénéficiant du temps long, Europorte a matière à se développer et Eleclink est… sur les rails ! Votre Groupe bénéficie d'atouts environnementaux favorables que nous allons encore renforcer en poursuivant nos efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte contre le changement climatique. Nous travaillons sur un plan climat avec des objectifs volontaristes mais atteignables que nous vous détaillerons dans une prochaine lettre.

Les temps sont difficiles pour beaucoup d'entre nous. Cela n'entame pas notre volonté de faire toujours mieux, à votre service. Et c'est avec un grand plaisir que je vous donne rendez-vous pour notre Assemblée Générale du 28 avril prochain.

Fidèlement,

Jacques Gounon Président de Getlink

SYNTHESE DES RESULTATS ANNUELS 2020 DE GETLINK*

Une discipline opérationnelle et financière qui porte ses fruits pour faire face à la crise sanitaire et anticiper le Brexit

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au titre de l'exercice 2020, fortement impacté par les effets de la pandémie, s'élève à 816 M€, en diminution de 264 M€ (-24 %) par rapport à 2019.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 488 M€, en diminution de 35 M€ (-7%) par rapport à 2019, grâce aux mesures mises en place par le Groupe pour limiter l'impact de la crise sur sa rentabilité, telles que le recours à l'activité partielle en France et au job retention scheme au Royaume-Uni, ainsi que le report de certains projets.

L'impact sur l'EBITDA a dont été contenu à une diminution de 229 M€ (-41 %) à 328 M€ et le résultat opérationnel courant est en diminution de 233 M€ à 142 M€.

A 134 M€, le résultat opérationnel (EBIT) de l'exercice 2020 est en baisse de 271 M€ par rapport à 2019 (en baisse de 233 M€ après déduction d'un produit non-récurrent de 39 M€ constaté en 2019).

Le résultat avant impôts des activités poursuivies du Groupe pour l'exercice 2020 est une perte de 121 M€, en retrait de 274 M€ par rapport à 2019 (dont 38 M€ au titre du produit non-récurrent en 2019).

Après prise en compte du profit net des activités non poursuivies de 8 M€, le résultat net consolidé du Groupe de l'exercice 2020 s'élève à une perte de 113 M€, en retrait de 269 M€ par rapport au profit de 156 M€ en 2019.

Le free cash flow généré en 2020 s'élève à 31 M€.

La trésorerie disponible s'élève à 629 M€ au 31 décembre 2020, en augmentation de 104 M€ par rapport aux 525 M€ au 31 décembre 2019.

L'ensemble des comparaisons avec le compte de résultat 2019 se fait au taux de change moyen de 2020 : 1 £ = 1,126 €.

. Perspectives financières 2021 En l'absence de visibilité sur les décisions gouvernementales à venir concernant la crise sanitaire et les restrictions de voyage, le Groupe souhaite reporter l'annonce d'une trajectoire financière pour 2021. Dividendes Versement d'un dividende de 0,05 € par action, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale du 28 avril 2021.

1 . Vous présentez aujourd'hui les résultats annuels de Getlink. Quel bilan tirez-vous de l'année 2020 ?

Entretien avec Yann Leriche, Directeur général de Getlink

Yann Leriche a rejoint Getlink le 1er juillet 2020, durant la crise sanitaire de la Covid-19 et peu avant la fin de la période de transition du Brexit.

Malgré la crise sanitaire et les restrictions de voyage imposées par les Etats français et britannique qui ont impacté 9 mois de l'année 2020 etla fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre, les équipes de Getlink ont réussi à livrer une triple performance, humaine, financière et commerciale. Je tiens à remercier tous les collaborateurs du Groupe qui ont permis, par leur flexibilité et leur engagement exemplaires, de continuer à offrir un service vital à nos clients et les partenaires sociaux pour la qualité du dialogue social. Sans eux, nous n'aurions pas pu atteindre ces résultats.

Comme anticipé, nos résultats sont en baisse (voir les résultats financiers en page 2). Mais nous avons réussi à préserver notre rentabilité, grâce au déploiement du plan de maîtrise des coûts Shield, en enregistrant un niveau d'EBITDA à 328 M€.

2. En termes d'activités, quelles sont les performances des différentes filiales du Groupe ?

L'ensemble des filiales a délivré de solides résultats en 2020. Europorte a amélioré son EBITDA malgré la crise sanitaire grâce à un accroissement des trafics sur ses segments stratégiques, notamment la chimie pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et les trafics transfrontaliers vers la Belgique et l'Allemagne, qui représentent désormais 16 % de son chiffre d'affaires. Ces bons résultats sont obtenus grâce à la qualité des services fournis et à la confiance renouvelée de nos clients, qui nous ont, par exemple, permis de renouveler tous nos contrats sur sites embranchés privés arrivant à échéance fin 2020, ainsi que celui avec le port de Dunkerque pour 7 ans. Eurotunnel s'est mobilisée face à la crise pour réduire les coûts, adapter son outil de travail et offrir à ses clients un service qui a continué de fonctionner 24 h/24, 7 jours/7 même au plus dur de la pandémie, dans les meilleures conditions sanitaires. Cette mobilisation unique a permis de maintenir des niveaux de trafics bien au-dessus de ceux observés dans d'autres secteurs. Eurotunnel s'est en parallèle préparée au Brexit et était prête dès le 1er janvier à la gestion des formalités douanières prévues dans l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni conclu le 24 décembre 2020. Concernant ElecLink, nous avons renforcé le dialogue avec la CIG et sommes parvenu à obtenir l'autorisation de poursuivre le projet. Nous installons depuis fin janvier le câble dans le Tunnel. Le chantier avance à bon rythme, 5 km sont déjà en place à ce jour (voir en page 4).

3. Quelles sont les perspectives pour l'année 2021 et les suivantes ?

Dans le contexte actuel toujours incertain, nous allons continuer gérer notre trésorerie et nos coûts avec discipline. Le plan Shield, mis en place en 2020, se poursuit : limitation des dépenses au strict nécessaire, gel des recrutements, recours à l'activité partielle en France et au furlough au Royaume-Uni, mais maintien des dépenses liées à la sécurité et des investissements ciblés. Nous ne négligeons pas l'avenir en mettant également en œuvre le plan WAYforward 2021-2025. Décliné en 16 chantiers de transformation structurelle, il vise par un focus renforcé sur nos clients, le lean management et le digital, à renforcer notre leadership sur nos métiers et faire progresser notre excellence opérationnelle et commerciale, ainsi que notre performance RSE. Nous allons également continuer à travailler en étroite relation avec Eurostar pour les aider à retrouver leurs trafics. Malgré les contraintes sanitaires, ils ont transporté 2,5 millions de passagers en 2020, ce qui est de bon augure pour le futur : la demande de transport reste forte. Le contexte incertain que nous connaissons à court terme n'impacte en rien notre confiance dans la solidité de nos différentes activités, de leur potentiel de croissance à moyen et long terme et de création de valeur partagée. Par le travail de fond que nous effectuons, Getlink sortira renforcé de cette crise.

4. Au-delà des résultats financiers, quelles sont les performances et perspectives environnementales ?

Il ne peut y avoir de croissance rentable sur le long terme sans une maîtrise renforcée de nos impacts environnementaux. Getlink a depuis l'origine été engagée en faveur d'un transport bas-carbone, et s'est inscrite dans une démarche ambitieuse qui place la lutte contre le changement climatique au cœur de sa politique environnementale. En 2020, Getlink a enregistré une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre mais a surtout travaillé au renforcement de sa stratégie et de ses ambitions en matière environnementale. Nous devons jouer notre rôle dans la transition écologique en actionnant tous les leviers dont nous disposons. C'est pour nous un facteur clef de compétitivité. Notre stratégie vise également à entraîner nos équipes dans une dynamique porteuse de sens au service de toutes nos parties prenantes, salariés, clients et partenaires.

ACTUALITES

ElecLink : installation en cours du câble en Tunnel

Suite à l'autorisation donnée par la CIG le 10 décembre 2020, les opérations d'installation du câble ElecLink sont en cours dans le Tunnel nord. Quatre nuits de test ont été effectuées avec succès entre le 23 janvier et le 7 février 2021 : 5 km de câble au total, répartis du côté français et du côté anglais, sont déjà en place.

L'ensemble du système de câbles pré-monté sur des chariots connectés comprend les deux câbles principaux et les câbles annexes (câble de fibre optique et câble de terre) et pèse 100 kg environ par mètre linéaire. L'installation se fera par section de 2,5 km lors des nuits de travaux du week end programmées ou additionnelles entre le début avril et la fin mai. La méthode d'installation consiste d'une part à pousser le système de câbles à partir des hélices situées près des entrées du Tunnel à Coquelles et à Folkestone vers le Tunnel et d'autre part à tirer les câbles sur le rail de guidage à l'intérieur du Tunnel au moyen de treuils installés sur des trains de travaux. Les opérations à l'extérieur et à l'intérieur du Tunnel mobilisent globalement des équipes pouvant aller jusqu'à 50 techniciens par poste.

Plus d'informations en vidéo des opérations de tirage du câble en Tunnel ci-contre.

Getlink : Egalité Femmes-Hommes au travail

A la suite de la publication, en juillet dernier, d'une Charte interne sur l'égalité professionnelle, le Groupe Getlink a défini une nouvelle politique de féminisation des postes, qui vient renforcer son ambition sur ce sujet. Le déploiement de cette politique au sein des différentes entités du Groupe déjà initié va permettre la mise en œuvre opérationnelle des quatre champs d'action complémentaires suivants : phase de recrutement, déroulement de carrière, articulation vie privée et vie professionnelle et rémunération.

En se fixant des objectifs chiffrés à moyen terme et en utilisant plusieurs leviers d'intervention, le Groupe entend faire de l'égalité Femmes-Hommes au travail une de ses priorités d'action en matière de RSE pour les années à venir. Les progrès réalisés seront communiqués régulièrement.

Régionéo, candidat au transport ferroviaire régional de voyageurs

Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire français, la région Hauts-de-France, en charge du TER, a décidé d'ouvrir à la concurrence 20 % de ses dessertes ferroviaires : des trains d'opérateurs privés pourront y circuler à compter de décembre 2023. Régionéo, la co-entreprise de RATP Dev et de Getlink, a déposé un dossier de préqualification pour trois lots de transport ferroviaire régional de voyageurs : l'étoile de Saint-Pol-sur-Ternoise, la ligne Paris-Beauvais et l'étoile d'Amiens (sauf sur l'axe Paris-Amiens). Régionéo proposera sur certaines lignes comme celle d'Abbeville-Le Tréport, la maintenance de l'infrastructure, ou sur celle de l'étoile d'Amiens, une solution intégrée incluant l'exploitation et la maintenance du matériel.

Par ailleurs, Régionéo, en partenariat avec Méridiam et Groupe Colas, s'est préqualifié dans le cadre du processus des futurs appels d'offres pour les lignes Nancy-Contrexéville et Bruche-Piémont-Vosges ouvertes à la concurrence par la région Grand-Est.

Régionéo a l'ambition d'offrir des services correspondant aux besoins et intérêts des usagers, bâtis en concertation avec la région mais aussi les élus locaux. En bref, Régionéo proposera des solutions de mobilité fiables, ponctuelles, régulières et de qualité à l'ensemble des territoires concernés.

Plus d'informations sur le compte LinkedIn de Régionéo.