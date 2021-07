Getlink : annonce plusieurs nominations au Comité Exécutif

Getlink annonce la nomination de Laetitia Brun au poste de Directrice des Ressources Humaines à compter du 1er septembre 2021.



Elle reportera à Yann Leriche, Directeur Général du Getlink et rejoint le Comité Exécutif. Elle aura en charge l'ensemble des RH du Groupe.



Guillaume Rault rejoint également le comité exécutif à partir du 1er juillet 2021, en tant que Directeur des opérations d'Eurotunnel en remplacement de Laurent Fourtune.



Guillaume Rault aura la responsabilité des divisions Infrastructure, Matériel Roulant, Sureté et Sécurité et Customer experience en plus du service clients et des opérations ferroviaires qu'il dirige actuellement.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.