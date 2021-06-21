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Getlink : présente son plan environnement à horizon 2025

21/06/2021 | 08:53
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21 juin (Reuters) - GETLINK SE:

* GETLINK PRÉSENTE SON PLAN ENVIRONNEMENT 2025

* 30% DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DIRECTES DE CO21 DICI 2025, POUR ATTEINDRE LA TRAJECTOIRE 2°C DE LACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT

* OBJECTIF 1 : CONTRIBUER À LA TRAJECTOIRE 2°C DE L'ACCORD DE PARIS SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DU GROUPE

* OBJECTIF 2 : GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES ET MAITRISER LES IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS

* GETLINK SENGAGE À -RÉDUIRE SA CONSOMMATION DEAU POTABLE DE 10%

* OBJECTIF 3 : MAÎTRISER LES DÉCHETS DU GROUPE ET FAVORISER LÉCONOMIE-CIRCULAIRE DANS TOUT SON ÉCOSYSTÈME

* LE GROUPE SE DONNE POUR AMBITION DE CRÉER 3 PARTENARIATS OU OFFRES DE SERVICE RELEVANT DE LÉCONOMIE CIRCULAIRE DICI 2025 Texte original sur Eikon [ID: nBw7gqmgza] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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CA 2021 841 M 998 M -
Résultat net 2021 -77,0 M -91,5 M -
Dette nette 2021 4 662 M 5 538 M -
PER 2021 -90,6x
Rendement 2021 1,61%
Capitalisation 7 123 M 8 445 M -
VE / CA 2021 14,0x
VE / CA 2022 10,7x
Nbr Employés 3 406
Flottant 77,2%
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Durée : Période :
Getlink SE : Graphique analyse technique Getlink SE | Zone bourse
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Nombre d'Analystes 14
Objectif de cours Moyen 13,93 €
Dernier Cours de Cloture 13,24 €
Ecart / Objectif Haut 20,8%
Ecart / Objectif Moyen 5,20%
Ecart / Objectif Bas -44,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Yann Leriche Chief Executive Officer & Non-Independent Director
Michael Schuller Finance Director
Géraldine Périchon Chief Financial Officer
Jacques Gounon Non-Executive Chairman
Claire Piccolin Secretary & Compliance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
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BEIJING-SHANGHAI HIGH-SPEED RAILWAY CO.,LTD.-1.77%42 310
TRANSURBAN GROUP9.30%30 599
ATLANTIA SPA7.78%15 396
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED9.11%7 414
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD.8.56%7 161