Getlink : présente son plan environnement à horizon 2025

21 juin (Reuters) - GETLINK SE:
* GETLINK PRÉSENTE SON PLAN ENVIRONNEMENT 2025
* 30% DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DIRECTES DE CO21 DICI
2025, POUR
ATTEINDRE LA TRAJECTOIRE 2°C DE LACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
* OBJECTIF 1 : CONTRIBUER À LA TRAJECTOIRE 2°C DE L'ACCORD
DE
PARIS SUR TOUTE LA CHAINE DE VALEUR DU GROUPE
* OBJECTIF 2 : GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES ET MAITRISER
LES
IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS
* GETLINK SENGAGE À -RÉDUIRE SA CONSOMMATION DEAU POTABLE
DE 10%
* OBJECTIF 3 : MAÎTRISER LES DÉCHETS DU GROUPE ET FAVORISER
LÉCONOMIE-CIRCULAIRE DANS TOUT SON ÉCOSYSTÈME
* LE GROUPE SE DONNE POUR AMBITION DE CRÉER 3 PARTENARIATS
OU
OFFRES DE SERVICE RELEVANT DE LÉCONOMIE CIRCULAIRE DICI 2025
Texte original sur Eikon [ID: nBw7gqmgza]
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(Gdansk Newsroom)