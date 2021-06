Getlink : une feuille de route pour le climat à horizon 2025

Getlink s'est doté lundi d'une feuille de route visant à réduire de 30% ses émissions directes de CO2 à horizon 2025.



L'opérateur du tunnel sous la Manche prévoit dans un premier temps de limiter ses émissions de 15% d'ici à 2023, avant de parvenir à son objectif de 30% d'ici 2025, une perspective qu'il juge compatible avec l'accord de Paris.



Pour mémoire, l'accord de Paris vise à contenir en-dessous des deux degrés celsius la hausse des températures moyennes mondiales par rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle.



Pour atteindre son objectif, Getlink prévoit réduire les émissions liées à la traction ferroviaire non électrifiée de son activité de fret Europorte et de substituer par des produits moins émissifs les fluides assurant les fonctions de refroidissement ou de lutte contre l'incendie



Dans son communiqué, Getlink rappelle qu'il a réussi à réduire ses émissions de 33% entre 2012 et 2019.



Le groupe de transport s'est également fixé un certain nombre d'objectifs dans la maîtrise des déchets et de l'économie circulaire.



Aujourd'hui, 85% des déchets de Getlink sont des déchets industriels non dangereux. Sur son terminal français, plus de 90% de ces déchets sont valorisés et 30% des déchets non dangereux sont transformés en combustibles solides de récupération pour alimenter des chaudières.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.