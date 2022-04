Getlink : optimisation de la structure de sa dette

Getlink poursuit sa stratégie d'optimisation de la structure de sa dette et de réduction de ses coûts financiers.



Le groupe annonce, ce jour, avoir déterminé le prix et placé le refinancement de la tranche C2A de sa dette d'un montant de 425 millions d'euros émise en mai 2017 au niveau d'Eurotunnel.



Cette tranche, remboursable par anticipation en juin 2022, comportait une période à taux fixe avant de passer à taux variable. La nouvelle dette (émise au niveau d'Eurotunnel) portera un taux fixe de 3,531% jusqu'en 2031, soit une maturité économique de 9 ans, permettant une économie totale de trésorerie d'un montant de près de 100 millions d'euros comparée aux conditions actuelles applicables dès juin 2022.



Les nouvelles obligations sont émises selon le nouveau Cadre de la Finance Durable de Getlink et devraient être notées BBB par S&P Global Ratings UK, BBB par Fitch Ratings et Baa2 par Moody's Investors Service.



