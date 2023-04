Getlink : publie sa "marge décarbonée", qui "traduit le caractère peu émissif" de ses activités

En 2022, la marge décarbonée de Getlink atteint le taux de 97% de son Ebitda, sur la base d'un prix du carbone à 197 euros la tonne, qui " traduit le caractère peu émissif des activités du groupe ". Getlink publie aujourd'hui ce nouvel indicateur qui permet de mesurer sa capacité à " faire face à la tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre ". Il est calculé en retranchant de l'Ebitda consolidé d'une entreprise ses factures carbone à venir sur les scopes 1, 2 et 3, et permet ainsi d'évaluer sa " résilience climatique ".



Getlink souligne qu'en " anticipant et en explicitant, sur des données auditées, une future facture carbone qui ne s'applique aujourd'hui pas " à ses activités, il adopte une approche " simple et transparente ". " Alors que les émissions de CO2 sont encore " gratuites " pour notre groupe, la production d'un indicateur financier prenant en compte la facture carbone à venir permet de mesurer les opportunités qu'offrent nos services bas-carbone et de confirmer la soutenabilité de notre projet de croissance ", déclare Yann Leriche, Directeur général de Getlink.