Getlink : publie un chiffre d'affaires en baisse de 24% en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant du tunnel sous la Manche Getlink a publié jeudi un chiffre d'affaires en baisse de 24% en 2020, plombé par la chute du trafic de passagers en lien avec les restrictions de circulation entre la France et le Royaume-Uni.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires de Getlink s'est établi à 815,9 millions d'euros, en recul de 24% à taux de change constant par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires des navettes -camions et voitures- a reculé de 17%, à 521,4 millions d'euros, tandis que celui du réseau ferroviaire s'est contracté de 48%, à 163,3 millions d'euros.

Les restrictions sanitaires ont lourdement pesé sur le trafic des trains Eurostar, qui a plongé de 77%. Le nombre de navettes passagers a quant à lui baissé de 46%, à 1,4 million de véhicules, "une performance remarquable comparée à nos concurrents", a souligné Eurotunnel dans un communiqué.

Les navettes de camions ont enregistré un recul de 9% sur l'ensemble de l'année. Au quatrième trimestre, le trafic est cependant ressorti en hausse de 3% par rapport à la même période en 2019. Il a été soutenu au cours des mois de novembre et décembre par la fin de la période de transition du Brexit et a atteint en décembre un niveau record, avec plus de 40.000 camions transportés, a également indiqué Getlink.

Le fret ferroviaire, assuré par la filiale Europorte, s'est contracté de 3%, à 122,7 millions d'euros. Il a notamment pâti de l'arrêt temporaire de certaines usines en mars-avril.

