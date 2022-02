Getlink : rebond du trafic Navettes en janvier

Getlink a fait état mardi de son trafic Navettes pour le mois de janvier 2022. Le concessionnaire du tunnel sous la Manche indique que le Shuttle Freight a transporté 113 917 camions, soit une hausse de 38 % par rapport à janvier 2021, portée par le succès de l’application Eurotunnel Border Pass et un effet de base favorable lié aux perturbations résultant de l’entrée en vigueur des formalités administratives prévue par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.



En parallèle, le Shuttle a transporté 66 875 véhicules de tourisme, en hausse de 44%. " Même si l'activité a pu bénéficier d'allègement de certaines restrictions de voyage par rapport 2021, elle demeure toujours impactée par la pandémie ", explique Getlink.