Getlink a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 774,4 millions d’euros en 2021, soit une baisse de 6% à taux de change constant par rapport à 2020. Dans le détail, le chiffre d’affaires des Navettes Eurotunnel recule de 10% à 476,6 millions d’euros et celui du Réseau ferroviaire de -6% à 155,5 millions d’euros. Quant à Europorte, le chiffre d’affaires progresse de 6 % à 130,2 millions d’euros.



" 2021 aura été une année contrastée. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe est évidemment impacté par les effets de la crise et des restrictions de voyage qui ont perduré tout au long de l'année ", a commenté Yann Leriche, le directeur général de Getlink.



" Pourtant nos parts de marché sur le segment passager n'ont jamais été aussi hautes et l'appétit des clients pour nos services a été prouvé à chaque allégement des conditions de franchissement des frontières ", a ajouté le dirigeant.



Avant de poursuivre : " Notre renforcement de la performance d'Europorte et les jalons franchis sur le projet ElecLink sont d'autres éléments positifs ".



Dans son communiqué, Getlink n'a pas abordé la question de ses perspectives. On pourrait en apprendre plus lors de la publication des résultats annuels du groupe, le 24 février prochain.