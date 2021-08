Getlink : repli du trafic de navettes au mois de juillet

Getlink annonce que son Shuttle Freight a transporté 116.556 camions en juillet 2021, soit une baisse de 6% par rapport à 2020, le trafic ayant été impacté par une réduction de capacité temporaire et annoncée, liée à la réalisation de tests ElecLink en Tunnel.



Sur la même période, le Shuttle a transporté 98.064 véhicules de tourisme, un recul de 58% qui résulte d'un effet de base défavorable lié à la levée des restrictions de déplacement en juillet 2020 au contraire de cette année.



Sur les sept premiers mois de 2021, par rapport à la période correspondante de l'année dernière, le trafic de navettes sous la Manche s'est ainsi tassé de 3% pour les camions et a chuté de 56% pour les véhicules de tourisme.



