Getlink: ventes record en 2022

Paris (awp/afp) - Le groupe Getlink a réalisé un chiffre d'affaires record en 2022.L'exploitant du tunnel sous la Manche a tiré profit du rebond post-Covid du trafic transmanche et l'ouverture en mai du branchement d'ElecLink, une liaison électrique passant dans le tunnel.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 1,606 milliard d'euros (environ autant en francs suisses) l'an dernier, plus du double de la piètre performance de 2021 (744 millions). Par rapport au précédent record de 2019 avant la crise sanitaire, la hausse atteint 48%, a précisé jeudi Getlink.

Eurotunnel --le tunnel sous la Manche-- a représenté l'an dernier 65% de l'activité du groupe Getlink, avec un chiffre d'affaires en hausse de 63% sur un an (+10% par rapport à 2019), à 1,049 milliard d'euros. L'activité navettes - le transport de voitures et camions sur des navettes ferroviaires entre la France et l'Angleterre- a augmenté de 53% sur un an, à 732 millions d'euros.

Entravé pendant deux ans par les difficultés dues au Brexit et surtout la crise sanitaire, le trafic a rebondi de 6% pour les camions et de 122% pour les véhicules de tourisme (autocars compris). Les revenus tirés du réseau ferroviaire --les péages payés par les exploitants de trains de fret ou de voyageurs pour circuler dans le tunnel-- ont progressé de 90% sur l'année, à 295 millions d'euros.

Plus de passagers

Les trains à grande vitesse Eurostar ont transporté cinq fois plus de passagers l'année dernière, avec 8,3 millions de voyageurs. Mais il y en avait eu 11,05 millions en 2019, avant la pandémie et l'établissement de longs contrôles aux frontières. Parallèlement, 1488 trains de marchandises sont passés dans le tunnel en 2022 (-10% sur un an).

Quant à la compagnie de fret ferroviaire du groupe, Europorte, elle voit son chiffre d'affaires annuel augmenter de 5% à 137 millions d'euros --un niveau supérieur de 8% à celui de 2019. Le record de chiffre d'affaires aurait été battu même sans l'ouverture en mai d'ElecLink, un câble électrique d'une capacité d'un gigawatt passant dans le tunnel entre la France et l'Angleterre. Cette nouvelle activité a apporté au groupe 420 millions de chiffre d'affaires supplémentaire l'an dernier.

"2022 aura été une année remarquable pour Getlink. Le succès de notre stratégie centrée sur le client et la mise en service réussie de notre interconnexion électrique ElecLink entre la France et la Grande-Bretagne nous permettent d'accélérer notre croissance", s'est félicité le directeur général Yann Leriche, cité dans un communiqué. Les résultats annuels détaillés du groupe seront publiés le 23 février.

afp/vj