La RATP et Getlink (ex-Eurotunnel) créent une coentreprise

Paris (awp/afp) - La RATP et Getlink, exploitant du tunnel sous la Manche, ont annoncé mardi la naissance de Regioneo, leur société commune qui se positionnera sur les appels d'offres que lanceront les régions dans le cadre de l'ouverture des trains express régionaux (TER) à la concurrence.

Cette société nouvelle, détenue à 55% par la RATP - via sa filiale RATP Dev, opérateur de transports publics hors d'Ile-de-France - et à 45% par Getlink (ex-Eurotunnel), sera pilotée par son président Ronan Bois et le directeur général Raphaël Doutrebente, deux dirigeants issus respectivement de Ratp Dev et Getlink, précise un communiqué.

"J'ai toute confiance dans les compétences de l'équipe dirigeante de Regioneo qui saura relever avec succès le défi d'installer durablement ce nouvel opérateur sur le marché du ferroviaire régional", se félicite Laurence Batlle, présidente du directoire de RATP Dev.

La RATP est spécialisée dans l'exploitation et la maintenance du transport de voyageurs - avec le RER parisien et des activités ferroviaires en Afrique du Sud et en Italie -, tandis que l'activité de Getlink couvre l'exploitation d'infrastructures, la gestion de services ferroviaires dans le tunnel sous la Manche et des trains de marchandises.

Les premiers "trains de la concurrence" ne sont pas attendus avant 2022 dans le Grand Est, les Hauts-de-France et en PACA, les trois régions les plus en pointe.

La mise en concurrence deviendra ensuite obligatoire fin 2023 pour toutes les régions, à l'expiration des conventions les liant à la SNCF. Elle sera plus tardive en Ile-de-France.

afp/buc