Thalys rebondit légèrement en 2021, Eurostar s'enfonce

Paris (awp/afp) - La compagnie ferroviaire franco-belge Thalys a indiqué jeudi avoir regagné quelques passagers en 2021, mais son trafic reste en recul de 66% par rapport à son niveau record de 2019, avant la crise sanitaire.

Thalys a transporté 2,7 millions de passagers l'an dernier, contre 2,5 millions en 2020 (+8%) et 7,8 millions en 2019 (-66%).

La compagnie transmanche Eurostar -dont la SNCF est comme pour Thalys l'actionnaire majoritaire- a parallèlement transporté 1,6 million de voyageurs en 2021, contre 2,5 millions en 2020 et 11,1 millions en 2019, selon une porte-parole.

Affecté par les restrictions entravant le trafic entre le Royaume-Uni et le continent, le trafic d'Eurostar a ainsi chuté de 35% sur un an et de 85% par rapport à son niveau d'avant la pandémie.

Le groupe Getlink (ex-Eurotunnel) avait publié des chiffres très similaires pour Eurostar plus tôt jeudi, qui concernaient les passagers empruntant le tunnel sous la Manche qu'il exploite, c'est-à-dire la quasi-totalité de la clientèle de la compagnie.

Eurostar, qui ne faisait plus rouler que deux allers-retours quotidiens entre Paris et Londres, va remonter à cinq rotations dès vendredi et compte en aligner dix en février pour les vacances britanniques, selon la SNCF.

Filiale à 60% de la SNCF et à 40% de la SNCB (belge), Thalys fait circuler des trains à grande vitesse entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et le nord-ouest de l'Allemagne.

Eurostar est pour sa part détenue à 55% par la SNCF, à 40% par le consortium Patina Rail -composé pour 30% de la Caisse de dépôt et placement du Québec et 10% du fonds britannique Hermes Infrastructure- et à 5% par la SNCB.

L'actionnaire majoritaire compte fusionner les deux compagnies au printemps: la SNCF détiendra 55,75% de la nouvelle entité, Patina Rail 25,75% et la SNCB 18,5%. La mise en oeuvre opérationnelle et commerciale devrait intervenir dans deux ou trois ans.

