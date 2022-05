Santander pourrait privatiser la société de paiements brésilienne Getnet

Getnet, une filiale directe de PagoNxt Merchant Solutions de Santander, a déclaré que son actionnaire majoritaire avait l'intention d'acheter toutes les actions en circulation de la société et de la rendre privée.

La démarche s'appliquerait aux actions et aux unités cotées au Brésil et aux American Depositary Shares (ADS) négociés sur le Nasdaq, a déclaré Getnet, sans en préciser les raisons.

La société, officiellement connue sous le nom de Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento SA, a fait ses débuts en bourse en octobre 2021 avec une valeur marchande de 7,3 milliards de reais.

Getnet a déclaré que son actionnaire de contrôle proposera 2,36 reais par action ordinaire ou privilégiée et 4,72 reais par unité pour acheter les actions en circulation, ce qui implique une prime de 29,3 % par rapport au cours de clôture de jeudi de 3,65 reais par unité.

Les unités de Getnet étaient en hausse de 23% à 4,50 reais vendredi, atteignant leur plus haut niveau depuis fin octobre, mais toujours en forte baisse par rapport à leur début de négociation.

"L'évaluation déprimée de Getnet et un faible flottant causaient des problèmes de liquidité. En outre ... elle n'a pas réussi à atteindre l'objectif initial de la scission, c'est-à-dire se négocier à des multiples plus élevés et débloquer de la valeur pour le groupe", ont déclaré les analystes de Citi.

Rodrigo Crespi, un analyste de Guide Investimentos, a déclaré que la courte durée de Getnet en tant que société cotée en bourse peut susciter des réserves quant à son avenir, mais il a noté que l'offre de Santander donne aux actionnaires un avantage significatif.