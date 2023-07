Gettop Acoustic Co., Ltd, anciennement SHANDONG GETTOP ACOUSTIC CO.,LTD, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de dispositifs et de composants acoustiques électriques. Les principaux produits de la société sont des microphones, des micro-hauts-parleurs, des récepteurs et des modules de réseaux connexes. Les produits de la société sont utilisés dans les équipements de communication mobile et les produits connexes, les ordinateurs portables, les téléviseurs à écran plat, les produits numériques personnels, l'électronique automobile et d'autres produits électroniques grand public. La société fournit également des services et des solutions en matière d'acoustique électrique. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques