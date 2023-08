Getty Images Holdings, Inc. est une société mondiale de création de contenu visuel et de marché. La société propose une gamme complète de solutions de contenu pour répondre aux besoins de n'importe quel client dans le monde entier. Par l'intermédiaire de ses marques Getty Images, iStock et Unsplash, de ses sites web et de ses interfaces de programmation d'applications (API), la société sert ses clients et découvre, achète et partage du contenu visuel provenant de photographes et de vidéographes. L'entreprise couvre environ 160 000 événements d'actualité, de sport et de divertissement, ce qui lui permet d'assurer une couverture à la fois large et approfondie. La société gère également des archives photographiques dans le monde entier, avec des millions d'images remontant aux débuts de la photographie. Elle travaille avec environ 516 000 contributeurs et plus de 310 partenaires de contenu pour fournir une gamme de contenus. Les marques Getty Images, iStock et Unsplash classent leur contenu et leurs services en trois catégories : Créatif, Éditorial et Autre. Gettyimages.com propose un contenu créatif et une couverture éditoriale de premier ordre.

Secteur Internet