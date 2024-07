Getty Images a annoncé le lancement d'un modèle actualisé pour ses services et outils d'IA générative commercialement sûrs. La dernière amélioration offre des vitesses de génération d'environ 6 secondes pour 4 images, doublant ainsi les performances du modèle précédent, avec des vitesses à la pointe de l'industrie. Grâce à ce temps de génération rapide, les clients peuvent bénéficier d'un potentiel créatif et d'une efficacité considérablement améliorés, permettant la production d'images détaillées de haute qualité.

Le modèle mis à jour est basé sur l'architecture de modèle NVIDIA Edify, qui fait partie de NVIDIA Picasso, une fonderie pour construire et déployer des modèles d'IA génératifs pour la conception visuelle. Les mises à jour de NVIDIA Edify apportent des avancées substantielles en termes de vitesse et de qualité de sortie, un meilleur alignement avec les invites de l'utilisateur, des capacités d'invite plus longues, une mise à l'échelle 4K améliorée, ainsi que la possibilité d'affiner les modèles. S'appuyant sur le lancement initial des outils d'IA générative de Getty Images, notamment Generative AI by Getty Images et Generative AI by iStock, cette mise à jour introduit plusieurs fonctionnalités clés : Vitesse de génération à la pointe de l'industrie : les vitesses de génération d'images atteignent environ 6 secondes, doublant les performances du modèle précédent, ce qui le place à l'avant-garde de l'industrie ; Détails de génération 4K avancés : Les images générées sont plus détaillées et plus fidèles, grâce à une mise à l'échelle avancée et à une génération 4K plus détaillée ; Prise en charge élargie et respect des invites plus détaillées : Le niveau de détail plus élevé des invites se traduit par des images qui correspondent mieux aux descriptions fournies dans l'invite textuelle ; Invites plus longues : Prise en charge d'invites plus complexes et plus longues, jusqu'à 250 mots : Contrôle accru des résultats grâce au type de prise de vue et à la profondeur de champ.

Dans le cadre de cette mise à jour, la société déploie également des fonctionnalités de modification de l'IA, permettant aux clients de modifier à la fois les images générées par l'IA et les images créatives existantes avant la prise de vue. Ces nouvelles fonctionnalités incluent la possibilité d'ajouter ou de modifier des éléments individuels, d'étendre le canevas ou de supprimer les arrière-plans en un seul clic.

Les fonctions de modification de l'IA sont désormais disponibles sur iStock et le seront bientôt sur Getty Images. La mise à jour du modèle et le déploiement continu de fonctionnalités d'IA supplémentaires sont conçus pour bénéficier aux clients d'un large éventail d'industries. Ces avancées offrent aux professionnels et aux passionnés des outils puissants pour améliorer leurs flux de travail créatifs, permettant une expérimentation sûre et efficace de l'IA.

La société a également lancé récemment des fonctionnalités de réglage fin, permettant aux entreprises clientes de construire leur propre modèle personnalisé en introduisant les actifs de leur marque dans le modèle d'IA génératif de Getty Images, qui est exempt de marques, de logos et d'autres éléments protégés par des droits de propriété intellectuelle de tiers.

Le modèle est formé uniquement à partir de la vaste bibliothèque créative de Getty Images, y compris le contenu exclusif de première qualité, avec une indemnisation incluse pour l'utilisation commerciale. Parallèlement aux services plus larges de la société, Generative AI by Getty Images et Generative AI by iStock fonctionnent de manière transparente avec la vaste bibliothèque de visuels authentiques et convaincants de la société et les solutions de contenu personnalisé, permettant aux clients d'améliorer leur processus créatif de bout en bout et de trouver le bon contenu visuel pour n'importe quel besoin.