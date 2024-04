GEVELOT S.A.

GEVELOT S.A.: COMMUNIQUE ARRETE DES COMPTES 2023



23-Avr-2024 / 19:01 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



Le Conseil d’Administration, réuni le 23 avril 2024, a arrêté les Comptes sociaux conformément aux règles et principes comptables français ainsi que les Comptes consolidés de l’exercice 2023 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS, après avoir obtenu confirmation des Commissaires aux Comptes que les procédures d'audit ont été effectuées et que les Rapports de certification sont en cours d'émission. Comptes Consolidés (en millions d’Euros) Exercice 2023 Exercice 2022 Chiffre d’affaires 151,2 135,4 Résultat Opérationnel courant 14,7 12,1 Résultat Opérationnel 12,8 11,9 Résultat Financier 4,0 -2,3 Résultat courant avant impôts Entreprises intégrées 16,8 9,6 Impôts -3,2 -1,3 Quote-part Résultats Sociétés en équivalence 0,1 0,2 Résultat Net de l'ensemble consolidé 13,7 8,5 Part revenant aux minoritaires 0,4 0,5 Résultat revenant à l’Entreprise consolidante 13,3 8,0 Le Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2023 constitué essentiellement du Secteur Pompes, l’autre secteur concernant l’activité immobilière de la Holding, s’élève à 151,2 M€ contre 135,4 M€ en 2022, en hausse de 11,7 %. A taux de change constant, la progression est de 15,1% essentiellement due à l’évolution des devises nord-américaines. L’exercice 2023 reste marqué par une croissance homogène au niveau mondial et particulièrement soutenue dans le secteur de l’Energie et de l’Industrie. Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe en 2023 s'établit bénéficiaire à 14,7 M€ contre 12,1 M€ en 2022, soit une hausse de 2,6 M€. La Contribution du Secteur Pompes, en augmentation, est positive de 16,0 M€ (positive de 12,9 M€ en 2022). Elle intègre comme l’année passée 5,4 M€ de redevances sur un contrat de licence dont l’échéance finale interviendra en juin 2024. La croissance de l’activité de (+12%) explique cette performance, malgré tout impactée par un mix produits moins favorable impactant la marge opérationnelle ainsi que par la hausse des charges de structure. La contribution de l’activité immobilière de la Holding est négative de 1,3 M€ contre 0,8 M€ également négative l’an passé. Le Résultat opérationnel est positif de 12,8 M€ contre 11,9 M€ en 2022, en amélioration de 0,9 M€. Le Résultat financier est positif de 4,0 M€ contre 2,3 M€ déficitaire en 2022, cette hausse s’expliquant notamment par la hausse des taux d’intérêts sur les comptes à terme et par une reprise de dépréciation de + 1,1 M€. En 2023, la charge nette d'impôts consolidée s'établit à 3,2 M€ contre 1,3 M€ en 2022. La quote-part dans les résultats des Sociétés mises en équivalence s’établit positive à 0,1 M€. Le Résultat net de l’ensemble consolidé 2023 s'établit bénéficiaire à 13,7 M€ contre 8,5 M€ positif en 2022. Au final, le Résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2023 s'élève positif à 13,3 M€ contre un bénéfice de 8,0 M€ en 2022. La Marge brute d'autofinancement, toujours positive, s’élève à 21,4 M€ contre 13,3 M€ en 2022. La Structure financière nette consolidée est positive et s’établit à 119,3 M€, en léger repli par rapport à 2022. Concernant Gévelot SA, Holding du Groupe, le Chiffre d'affaires de l'exercice 2023 constitué de loyers et prestations, s'élève à 1,0 M€ contre 0,97 M€ en 2022, progression due au rendement locatif de la récente acquisition immobilière tertiaire. Le Résultat d'exploitation de Gévelot SA reste négatif à 1,4 M€ contre 1 M€ également déficitaire en 2022. Le Résultat financier s'établit positif à 5,8 M€ contre 0,2 M€ négatif en 2022. Il est principalement constitué en 2023 d’un dividende de 2,3 M€ reçu de PCM SA (1,5 M€ en 2022) et de produits financiers nets de 3,6 M€ (- 1,7 M€ en 2022). Cette augmentation sensible des produits financiers nets s’explique par la hausse des taux sur les placements, ainsi que par une reprise de dépréciation de 1,1 M€ en 2023 contre une dotation de 2,1 M€ constatée en 2022. Le Résultat exceptionnel est négatif de 1,64 M€ contre 0,02 M€ également négatif en 2022, principalement en raison d’une dépréciation à hauteur de 1,52 M€ portant sur l’immeuble de bureaux acquis en 2022 à Levallois-Perret. Cela s’explique par la forte remontée des taux de capitalisation, ce qui nous amène à procéder à la dépréciation de notre actif, dans le cadre d'une démarche prudentielle de valorisation conforme à l’état actuel du marché immobilier. En l’absence d’impôt propre, et après 697 K€ d’économie d’impôt liée au régime d’intégration fiscale, le Résultat net social de Gévelot S.A. est positif en 2023 à hauteur de 3,5 M€ contre une perte de 0,6 M€ en 2022. Notre Groupe maintient sa stratégie de développement commercial et industriel forte nécessitant des moyens financiers importants, mais susceptible de générer davantage de rentabilité à moyen-long terme. Dans cet environnement de progression, il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires, qui se réunira le jeudi 6 juin 2024, la distribution d'un dividende de 5,00 € par action.



