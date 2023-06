GEVELOT S.A.: COMMUNIQUE DE PRESSE AGM 15 JUIN 2023

GEVELOT S.A.

GEVELOT S.A. Société Anonyme au capital de 26 586 350 euros Siège Social : 6, boulevard Bineau 92300 Levallois-Perret 562 088 542 R.C.S. NANTERRE COMMUNIQUE DU 15 JUIN 2023 L'Assemblée Générale Mixte réunie le 15 juin 2023 a approuvé les Comptes annuels, ainsi que les Comptes consolidés de l'exercice 2022. Les Résolutions Ordinaires et Extraordinaires (notamment celles concernant la fusion Rosclodan / Gévelot) proposées par le Conseil d'Administration ont toutes été adoptées. Le Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2022 constitué essentiellement du Secteur Pompes, l’autre secteur concernant l’activité immobilière de la Holding, s’élève à 135,4 M€ contre 101,3 M€ en 2021, en progression de 33,7 %. A taux de change constants, l’augmentation est de 28,0 %. Le Résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2022 s'élève à 8,0 M€ bénéficiaire contre un bénéfice de 7,2 M€ en 2021. Les effets de la poursuite d’une stratégie de développement commercial et de maîtrise de l’ensemble de nos coûts devraient permettre, après une année de consolidation à venir, de poursuivre l’amélioration de notre rentabilité. La société mère Gévelot constate en 2022 un résultat en perte de 0,6 M€ contre 1,8 M€ bénéficiaire en 2021 en raison de dépréciations de placements obligataires souscrits fin 2021. Il a été décidé la mise en paiement d'un dividende fixé à 4,00 € par action à compter du 30 juin 2023, contre 3,00 € l'an passé. Par ailleurs, faisant usage de la délégation accordée lors de l’Assemblée Générale Mixte de juin 2022, le Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée a décidé d’annuler 5 230 actions auto-détenues à ce jour. Après cette opération, le nouveau capital sera composé de 754 380 actions de 35 euros chacune et s’élèvera à 26 403 300 euros. Ce même Conseil d’Administration a renouvelé Monsieur Mario MARTIGNONI en qualité de Président – Directeur Général de Gévelot SA et pris acte de la fin des fonctions de Directeur Général Délégué de Monsieur Philippe BARBELANE. Site internet Gévelot, Euronext Growth, Amf (Onde) Fichier PDF dépôt réglementaire



