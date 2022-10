GEVELOT S.A.: COMMUNIQUE DE PRESSE RAPPORT D'ACTIVITE 1S2022

GEVELOT S.A.

Le Conseil d’Administration réuni le 13 octobre 2022 a arrêté les Comptes individuels ainsi que les Comptes consolidés du premier semestre 2022 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS. Rapport d'Activité Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2022 comparés à ceux du premier semestre 2021, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants. Comptes Consolidés En millions d’Euros 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Année 2021 Chiffre d’affaires 63,1 47,4 101,3 Résultat Opérationnel courant 4,4 0,7 5,8 Résultat Opérationnel 4,6 1,8 7,1 Résultat Financier - 1,4 0,5 0,9 Résultat Courant avant impôts Entreprises intégrées 3,2 2,3 8,0 Impôts - 1,1 - 0,5 - 0,4 Résultat net des entreprises intégrées 2,1 1,7 7,6 Quote-part Résultats Sociétés mises en équivalence - 0,1 - - Résultat net de l'ensemble consolidé 2,0 1,7 7,6 Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,3 0,2 0,4 Résultat revenant à l’Entreprise consolidante 1,7 1,5 7,2 Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2022 du Groupe s'élève à 63,1 M€ en progression de 33,0 % par rapport à la même période en 2021. A taux de change constants, la progression est de 28,0 %. Quasi exclusivement constitué du Secteur Pompes, l’activité est en croissance notable, particulièrement soutenue par le secteur Oil&Gas, principalement sur la zone Amérique et Europe Middle East Africa (EMEA), et notamment suite aux effets des acquisitions réalisées au Canada ces dernières années. L’activité Food & Industry étant en légère croissance sur la période. Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit positif à 4,4 M€ contre un résultat de

0,7 M€ à fin juin 2021. La croissance de l’activité explique cette performance, bien que toujours sensiblement impactée par les hausses de coûts de matières. Le Résultat opérationnel s'établit positif à 4,6 M€ contre 1,8 M€ à fin juin 2021. Ce dernier avait été impacté positivement en 2021 par 1,1 M€ de plus-value immobilière. Le Résultat financier est négatif de 1,4 M€ contre un gain de 0,5 M€ au 1er semestre 2021. Hors pertes latentes liées aux revalorisations des placements à moyen et long terme, le Résultat financier aurait été positif de 0,7 M€. Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2022 (Part du Groupe) est bénéficiaire de 1,7 M€ contre un gain net de 1,5 M€ au premier semestre 2021. FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE Fin avril 2022, une prise de participation minoritaire de 40 % et un accord-cadre de coopération ont été conclus avec la société italienne 3P Prinz Srl. Cette société fabrique des pompes volumétriques dans les technologies du pétrole et du gaz. Son chiffre d’affaires s’élève à environ 4 M€ par an. Au 30 juin 2022, les Comptes de cette société ont donc été consolidés pour deux mois par mise en équivalence. REDUCTION DE CAPITAL Faisant usage de la délégation accordée lors de l’Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2022 en sa huitième résolution, le Conseil d’Administration a décidé d’annuler les 9 890 actions auto détenues à ce jour. Après cette opération, le nouveau capital sera composé de 759 610 actions de 35 euros chacune et s’élèvera à 26 586 350 euros. PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2022 Secteur Pompes A périmètre identique, l’activité de ce Secteur devrait être en croissance notable, dans tous ses secteurs et notamment sur la zone Amérique en Oil & Gas. Ensemble du Groupe Le Chiffre d’affaires de Gévelot SA, constitué de produits locatifs et de prestations de service, serait stable. Le Chiffre d’affaires consolidé devrait être en croissance notable par rapport à celui de l’exercice 2021. Le Résultat net consolidé 2022 devrait être bénéficiaire. Un premier investissement immobilier tertiaire (à hauteur de 6,3 M€ hors droits) en région parisienne en vue de rendements locatifs devrait être conclu dans les semaines à venir. Par ailleurs, nous poursuivrons nos développements à l’international. Fichier PDF dépôt réglementaire



