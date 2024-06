GEVELOT S.A.: COMMUNIQUE MISE EN OEUVRE PROGRAMME RACHAT ACTIONS 2024

Gévelot S.A. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pompes, de systèmes de carburation et d'équipements d'appareils à gaz. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - pompes, systèmes de dosage et de mélange de fluides (99,6%) : destinés notamment aux industries agroalimentaire, pétrolière, gazière et chimique ; - autres (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (17%), Union européenne (7,6%), Europe (5,8%), Amérique (37,9%), Asie (14,7%), Afrique (11,5%) et autres (5,5%).

Secteur Machines et équipements industriels