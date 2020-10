GEVELOT S.A.

GEVELOT S.A.: RAPPORT D'ACTIVITE 1er SEMESTRE 2020



14-Oct-2020 / 18:00 CET/CEST

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



Le Conseil d'Administration réuni le 14 octobre 2020 a arrêté les Comptes individuels ainsi que les Comptes consolidés du premier semestre 2020 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS. Rapport d'Activité Le Chiffre d'Affaires et les Résultats Consolidés du Groupe Gévelot du premier semestre 2020 comparés à ceux du premier semestre 2019, selon les Normes Comptables Internationales IFRS, sont les suivants. Comptes Consolidés En millions d'Euros 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Année 2019 Chiffre d'affaires 42,7 49,8 103,7 Résultat Opérationnel courant - 0,6 6,3 8,6 Résultat Opérationnel - 0,6 6,0 8,4 Résultat Financier - 0,9 1,0 2,1 Résultat Courant avant impôts Entreprises intégrées - 1,5 7,0 10,5 Impôts - 0,4 -0,8 - 1,6 Résultat net de l'ensemble consolidé - 1,9 6,2 8,9 Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 0,2 0,1 0,3 Résultat revenant à l'Entreprise consolidante - 2,1 6,1 8,6 FAITS MARQUANTS DU PREMIER SEMESTRE 2020 La première moitié de l'année a été fortement marquée par la pandémie mondiale de Covid-19 qui a eu un impact majeur sur notre activité et tous les secteurs de l'économie. Compte tenu de cette situation sans précédent, le Groupe a immédiatement mis en ?uvre un plan d'action solide en réaction à la crise, en se concentrant sur deux priorités : La première priorité était la santé et la sécurité de tous les collaborateurs, ainsi que la mise en place des conditions appropriées pour une poursuite en toute sécurité de la production,

La deuxième priorité consistait à déployer des actions rapides pour limiter l'impact de la forte baisse des ventes sur le résultat opérationnel. Les mesures de précaution et d'adaptation mises en place au sein de nos sites de production telles que la réduction de l'activité pendant plusieurs semaines, tout en assurant l'approvisionnement, la production et la livraison des commandes prioritaires (notamment l'agroalimentaire) ont permis d'éviter l'arrêt total de notre activité. De plus, la mise en place du télétravail au sein des entités commerciales, de R&D et des entités internationales ainsi que le recours à l'activité partielle et autres dispositifs équivalents sur toutes les entités du Groupe a permis d'absorber partiellement la baisse d'activité mentionnée plus haut. Par contre, la rentabilité sur le semestre est en net repli du fait d'effets conjoints défavorables, volumes et taux de marge, liés au mix produit par rapport à un premier semestre 2019 particulièrement favorable. Le Chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2020 du Groupe s'élève à 42,7 M? en repli de 14,3 % par rapport à la même période en 2019. A périmètre et taux de change constants, le repli est de 17,9 %. Il est essentiellement constitué de celui du Secteur Pompes en repli, particulièrement en Europe et au Moyen Orient. Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe s'établit négatif à 0,6 M? contre un résultat positif de

6,3 M? à fin juin 2019. Le Résultat opérationnel s'établit négatif à 0,6 M? contre 6,0 M? positif à fin juin 2019. Le Résultat financier est négatif de 0,9 M? contre un positif de 1,0 M? au 1er semestre 2019 du fait d'effets de change négatifs et de conditions de rémunération de nos placements financiers moins favorables sur cette période. Compte tenu des éléments ci-dessus et après impôts, le Résultat net du premier semestre 2020 (Part du Groupe) est déficitaire de 2,1 M? contre un bénéfice de 6,1 M? au premier semestre 2019. PREVISIONS DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2020 Secteur Pompes A périmètre identique, l'activité de ce Secteur devrait être en net repli, essentiellement dans le secteur de l'Industry et de l'Oil & Gas à l'international. Ensemble du Groupe Le Chiffre d'affaires de Gévelot SA, constitué de produits locatifs et de prestations de service, serait stable. Le Chiffre d'affaires consolidé, à périmètre constant, devrait être sous effet Covid-19 en net retrait par rapport à celui de l'exercice 2019. Le Résultat net consolidé 2020 devrait être proche de l'équilibre hors éléments exceptionnels non connus à ce jour. La stratégie de croissance du Groupe s'est néanmoins poursuivie au Canada dans le domaine de l'Oil & Gas par la finalisation début août 2020 du rachat de certains actifs d'Halliburton Energy Services Inc.connus sous le nom d'Europump Systems Inc. Cette acquisition d'actifs s'inscrit dans la stratégie d'investissement de PCM dans l'Artificial Lift et dans la croissance du marché canadien. Enfin, afin de renforcer l'offre locative de Gévelot SA, des réflexions concernant d'éventuels investissements tertiaires se poursuivent dans un contexte de marché immobilier très incertain. Fichier PDF dépôt réglementaire



