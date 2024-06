Dans un monde dynamique et évolutif tant d'un point de vue normatif, législatif et technologique, PCM se distingue par ses avancées scientifiques et un engagement prouvé envers la durabilité environnementale. L'impact environnemental et l'emprunte Carbone de ses produits tout au long de leur cycle de vie est un des indicateurs principaux de développement.

La Structure financière nette consolidée (actifs financiers courants et trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite des emprunts auprès des Etablissements de crédit et des dettes financières diverses), est toujours positive et s'établit à 119,3 M€ en diminution de 3 M€. Le groupe n'a pas contracté d'emprunts ou de crédit-baux significatifs en 2023.

Conformément à la Loi et aux Statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale pour vous rendre compte d'une part, de l'activité de notre Société et de ses Filiales au cours de l'exercice écoulé et soumettre à votre approbation les Comptes Annuels ainsi que les Comptes Consolidés arrêtés au 31 décembre 2023, et d'autre part vous communiquer les informations relatives au Gouvernement d'Entreprise dans notre Société (Articles L.225-37al.6 ; L. 225-68al.6 et L. 226- 10-1du Code de Commerce).

