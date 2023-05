Gevelot S A : Avis de convocation au BALO - AGM 2023 31/05/2023 | 10:04 Envoyer par e-mail :

31 mai 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 65 BALO BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 www.dila.premier-ministre.gouv.fr www.journal-officiel.gouv.fr Avis de convocation / avis de réunion 2302237 Page 1 31 mai 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 65 GEVELOT Société anonyme au capital de 26 586 350 Euros Siège social à Levallois Perret (Hauts de Seine) 6 boulevard Bineau 562 088 542 R.C.S. NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société Gévelot sont avisés qu'ils sont convoqués le jeudi 15 juin 2023 à 10 heures 30, au siège social de la Société, 6 boulevard Bineau à Levallois-Perret (Hauts de Seine), en Assemblée Générale Mixte, en vue de délibérer sur l'Ordre du jour suivant: De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur la marche de la Société pendant l'exercice 2022

Rapports des Commissaires aux Comptes sur les Comptes Annuels et Consolidés de cet exercice

Approbation des Comptes Annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Approbation des Comptes Consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022

Approbation des Conventions visées à l'Article L.225-38 du Code de Commerce

L.225-38 du Code de Commerce Affectation des résultats de l'exercice 2022

Quitus aux Administrateurs

Nomination d'Administrateurs

Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes

Questions diverses De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire Rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions à caractère extraordinaire

Rapports du Commissaire à la fusion sur les valeurs d'apport et la parité du rapport d'échange

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les causes et conditions de la réduction de capital

Examen et approbation de la fusion par voie d'absorption de la Société Rosclodan par la société Gévelot et de l'augmentation de capital d'un montant de 2 194 500 euros en résultant

Réduction de capital d'un montant de 2 194 500 euros par voie d'annulation de 62 700 actions Gévelot reçues dans le cadre de la fusion faisant l'objet de la résolution précédente

Modification de l'article 6 des Statuts (Capital Social) en conséquence des deux résolutions qui précédent Complément par rapport à l'avis de réunion du 10 mai 2023 Modification de l'article 14 des Statuts (Actions de fonctions) De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Complément par rapport à l'avis de réunion du 10 mai 2023 Modification du montant de la rémunération allouée aux Administrateurs au titre de leur activité au Conseil d'Administration

Pouvoirs PROJET DE RESOLUTIONS (ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2023) I - RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE Première Résolution L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport des Comm issaires aux Comptes, approuve ces Rapports dans toutes leurs parties, ainsi que les Comptes Sociaux annuels 2022 qui font ressortir un résultat net déficitair e de 558 K€. 2302237 Page 2 31 mai 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 65 Deuxième Résolution L'Assemblée Générale, connaissance prise des Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve l es Comptes Consolidés annuels tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir pour l'exercice 2022 un résultat net bénéficiaire de l'ensemble consolidé, part du Groupe, de 8,0 M€. Troisième Résolution L'Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les Conventions et Engagements réglementés visés par l'Article L.225-38 du Code de Commerce et approuve lesdites opérations. Quatrième Résolution L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice de - 558 141,38 € majoré du report à nouveau antérieur de 16 003 981,67 € constituant le bénéfice distribuable de 15 445 840,29 € comme suit : . Dividende 3 038 440,00 € - 3 038 440,00 € Solde du Report à nouveau après affectation 12 407 400,29 € Le dividende global s'élève donc à 4,00 € par action pour 759 610 actions soit 3 038 440 € et sera mis en distribution à partir du 30 juin 2023. Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende proposé est éligible à l'abattement de 40 bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu à l'article 158-3, 2° du Code général des impôts. Cet abattement n'est applicable qu'en cas d'option expresse, irrévocable et globale pour une imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu lors du dépôt de la déclaration annuelle des revenus du bénéficiaire. A défaut d'une telle option, le dividende à distribuer à ces personnes physiques domiciliées fiscalement en France entre dans le champ d'application du prélèvement for faitaire unique (PFU) sans application de cet abattement de 40 %. Avant la mise en paiement, le dividende est soumis aux prélèvements sociaux et, sauf dispense dûment formulée par le contribu able, au prélèvement obligatoire non libératoire de 12,8 % prévu à l'article 117 quater du Code général des impôts, à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu. En application de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé à la distribution des dividendes suivants au cours des trois derniers exercices, ces dividendes étant intégralement éligibles à l'abattement de 40 % mentionné à l'Article 158.3.2° du Code Général des Impôts : Exercice Net Nombre d'actions servies globales 2019 1,60 769 500 769 500 2020 2,00 769 500 769 500 2021 3,00 769 500 769 500 Cinquième Résolution L'Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus de l'exécution de leur Mandat pour l'exercice 2022. Sixième Résolution Le mandat d'Administrateur de Madame Roselyne MARTIGNONI étant venu à expiration, l'Assemblée Générale renouvelle son mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025. Septième Résolution Le mandat d'Administrateur de Monsieur Mario MARTIGNONI étant venu à expiration, l'Assemblée Générale renouvelle son mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025. Huitième Résolution Le mandat d'Administrateur de Monsieur Jacques FAY étant venu à expiration, l'Assemblée Générale renouvelle son mandat pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025. 2302237 Page 3 31 mai 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 65 Neuvième Résolution L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration nomme comme nouvel Administrateur de la Société, Monsieur Philippe BARBELANE pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025. Dixième Résolution La mission du Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes Titulaire, étant venue à expiration, l'Assemblée Générale renouvelle sa mission pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2029 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028. Onzième Résolution La mission du Cabinet RSM, Commissaire aux Comptes Titulaire, étant venue à expiration, l'Assemblée Générale renouvelle sa mi ssion pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2029 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2028. - RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE Douzième Résolution Examen et approbation de la fusion par voie d'absorption de la Société Rosclodan par la société Gévelot et de l'augmentation de capital d'un montant de 2 194 500 euros en résultant L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise : du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale,

des rapports de la société Sefico Audit, commissaire à la fusion, sur les modalités de la fusion projetée et la valeur des apports en nature et les avantages particuliers, de la convention de fusion en date du 3 mai 2023 aux termes de laquelle la société Rosclodan, société anonyme au capital de 40 260 euros dont le siège est situé 121 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, immatriculée sous le n° 552 152 670 R.C.S. Paris tra nsmet titre de fusion à la société Gévelot l'ensemble des éléments d'actif, évalué à 11 717 628,51 euros, et de passif évalué à 109 095,52 euros, soit un actif net transmis de 11 608 532,99 euros, moyennant l'attribution aux actionnaires de la société absorbée, selon une parité de 95 actions Gévelot pour 1 action Rosclodan, de 62 700 actions nouvelles de 35 euros de nominal chacune à émettre par Gévelot à titre d'augmentation de son capital social d'un montant de 2 194 500 euros, approuve la fusion projetée, aux conditions et selon les modalités convenues dans la convention de fusion et spécialem ent sa date d'effet comptable et fiscale au 1er janvier 2023, l'évaluation donnée aux éléments d'actif et de passif transmis, la parité c onvenue, et l'augmentation de capital qui en résulte ; prend acte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Rosclodan sont appelés à se prononcer sur la fusion le 15 juin 2023 ; 3. décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 2 194 500 euros, pour le porter de 26 586 350 euros à 28 780 850 euros, par voie d'émission de 62 700 actions nouvelles Gévelot d'une valeur nominale de 35 euros chacune, entièrement libérées, entièrement assimilées aux actions anciennes et attribuées aux actionnaires de la société Rosclodan à raison de 95 actions Gévelot pour 1 action Rosclodan et prend acte que la différence entre l'actif net transmis par Rosclodan, soit, 11 608 532,99 euros, et la valeur nominale des actions qui seront émises par Gévelot au titre de l'augmentation du capital susvisée (soit 2 194 500 euros), en conséquence à 9 414 032,99 euros, constituera une prime de fusion et autorise le Conseil d'Administration avec faculté de subdélégation au Président Directeur général à imputer sur le montant de la prime de fusion les frais, droits, impôts et honoraires occasionnés par la fusion, et doter de toute provision ou réserve en exécution des engagements fiscaux pris dans la convention de fusion. En cas de démembrement de propriété existant sur certaines actions Rosclodan, celui-ci sera sauf décision contraire expresse du nu-propriétaire et de l'usufruitier reporté par application du mécanisme de la subrogation réelle sur les actions Gévelot qui seront attribuées en échange des actions de Rosclodan dont la propriété serait démembrée. constate la réalisation définitive de la fusion et la dissolution sans liquidation de la société Rosclodan ; donne tous pouvoirs à Monsieur Mario Martignoni, président directeur général, avec faculté de délégation à toute personne de son choix, à l'effet d'établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs liés à la fusion qui pourraient être nécessaires, ac complir toutes formalités utiles pour la réalisation de la fusion, de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations ainsi que toutes significations et notifications à quiconque liées à la réalisation de la fusion. Treizième Résolution Réduction de capital d'un montant de 2 194 500 euros par voie d'annulation de 62 700 actions Gévelot reçues dans le cadre de la fusion faisant l'objet de la résolution précédente L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les causes et conditions de la réduction de capital : 2302237 Page 4 31 mai 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 65 décide de réduire son capital d'une somme de 2 194 500 euros pour le ramener de 28 780 850 euros à 26 586 350 euros par voie d'annulation de 62 700 actions Gévelot d'une valeur nominale de 35 euros reçues par cette dernière dans le cadre de la fusion faisant l'objet de résolution précédente ;

décide d'imputer le mali de réduction de capital d'un montant de 9 412 294 euros correspondant à la différence entre le montant nominal des 62 700 actions annulées (soit 2 194 500 euros) et la valeur pour laquelle ces actions seront transmises dans les comptes de la société Gévelot (11 606 794 euros) sur le compte « prime de fusion » à due concurrence. Quatorzième Résolution Modification de l'article 6 des statuts (Capital Social) en conséquence des deux résolutions qui précédent L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, en conséquence, de l'adoption des résolutions qui précèdent décide de modifier l'article 6 des statuts (Capital Social) en remplaçant son dernier paragraphe par les deux paragraphes suivants : Aux termes des résolutions adoptées le 15 juin 2023 par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, les actionnaires ont appr ouvé la fusion par voie d'absorption de la société Rosclodan société anonyme au capital de 40 260 euros dont le siège était situé 1 21 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, immatriculée sous le n° 552 152 670 R.C.S. Paris. En conséquence, la société Rosclodan a transmis à titre de fusion à la Société l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine, dont la valeur réelle a été évaluée pour un montant net de 11 608 532,99 euros dont 9 414 032,99 euros à titre de prime de fusion. La Société a émis en rémunération de cette fusion

62 700 actions d'une valeur nominale de 35 € émises à titre d'augmentation de son capital pour le porter de 26 586 350 euros à un montant de 28 780 850 euros. Le capital de la Société a ensuite été réduit de 2 194 500 euros pour le ramener de 28 780 850 euros à 26 586 350 euros par voie d'annulation de 62 700 actions de la Société reçues de la société Rosclodan dans le cadre de la fusion par voie d'absorption de cette dernière. » Il est fixé à 26 586 350 euros et est divisé en 759 610 actions de 35 euros chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie. » - RESOLUTION A CARACTERE ORDINAIRE Quinzième Résolution (Pouvoirs)

Transférée à la Dix-huitième Résolution IV - RESOLUTION A CARACTERE EXTRAORDINAIRE (Complément) Seizième Résolution Modification de l'article 14 des Statuts (Actions de fonctions) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Extraordinaires, connaissance prise du Rapport du Conseil d'Administration, décide de réduire le nombre d'actions dont doit être propriétaire chacun des administrateurs et de modifier l'article 14 des Statuts « Actions de fonctions » qui devient ainsi rédigé : Ancienne rédaction : Chaque Administrateur doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, de cent actions nominatives. » Nouvelle rédaction :

Chaque Administrateur doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, de dix actions nominatives. » V - RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE (Complément) Dix-septième Résolution (Modification de la rémunération allouée aux Administrateurs au titre de leur activité au Conseil d'Administration) L'Assemblée Générale fixe à 120 000,00 Euros le montant global par exercice de la rémunération allouée aux Administrateurs. Cette décision, applicable à compter de l'exercice en cours, sera maintenue jusqu'à nouvelle décision. Dix-huitième Résolution (Pouvoirs) Pour faire toutes publications et dépôts prescrits par la Loi et généralement pour accomplir toutes formalités légales, tous pouvoirs sont donnés aux Porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits des présentes.

