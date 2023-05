Gevelot S A : Convention de fusion 2023 ROSCLODAN GEVELOT 11/05/2023 | 11:27 Envoyer par e-mail :

DocuSign Envelope ID: 6D0979A9-9E39-48A2-AE6B-1C41A99AEF9C CONVENTION DE FUSION LES SOUSSIGNEES: ROSCLODAN , société anonyme au capital de 40 260 euros dont le siège est situé 121 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, immatriculée sous le n° 552 152 670 R.C.S. Paris et représentée par son Président Directeur général, M. Charles Bienaimé, dument habilité à l'effet du présent acte par une délibération du conseil d'administration de cette dernière du 14 avril 2023 SOCIETE ABSORBEE GEVELOT, société anonyme au capital de 26 586 350 euros, dont le siège est situé 6 boulevard Bineau (92300) Levallois-Perret, immatriculée sous le n° 562 088 542 R.C.S. Nanterre et représentée par son Président Directeur général, M. Mario Martignoni, dument habilité à l'effet de la présente convention par délibération du conseil d'administration de cette dernière du 14 avril 2023 SOCIETE ABSORBANTE ONT, PREALABLEMENT A LA CONVENTION OBJET DES PRESENTES, EXPOSE CE QUI SUIT: EXPOSE 1 - CARACTERISTIQUES DES SOCIETES INTERESSEES ET LIENS JURIDIQUES EXISTANT ENTRE ELLES 1.1 CONSTITUTION- CAPITAL- OBJET SOCIAL Rosclodan (société absorbée)

La société Rosclodan a été constituée en la forme d'une société anonyme pour une durée de 99 ans à compter du 19 décembre 1955, soit jusqu'au 19 décembre 2054.

Son capital s'élève actuellement à 40 260 € et est divisé en 660 actions d'une valeur nominale de 61 €, entièrement libérées et de même catégorie. DocuSign Envelope ID: 6D0979A9-9E39-48A2-AE6B-1C41A99AEF9C Les actions de la société Rosclodan ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. La société ne fait pas d'offre au public de titres financiers, y compris les offres mentionnées au point i du paragraphe 4 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, à l'article L.411-2 et aux 2° et 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier. Elle n'a pas émis de parts bénéficiaires, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières. La société Rosclodan a pour objet ainsi que cela résulte de l'article 2 des statuts d'acquérir tous titres et droits par voie de souscriptions, d'achats, de cessions ou de toute autre manière quelle qu'elle soit ; de participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toute société, de vendre par voie d'échanges ou de toute autre manière, toute ou partie des titres ou droits lui appartenant, d'acheter et d'exploiter tous immeubles et en général de faire toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirectement à son objet. L'exercice social de la société Rosclodan commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Gévelot (société absorbante)

La société Gévelot est une société anonyme. Sa durée expire le 21 juin 2105.

Son capital social s'élève actuellement à 26 586 350 € divisé en 759 610 actions d'une valeur nominale de 35 €, entièrement libérées et de même catégorie.

Les actions de la société Gévelot sont admises aux négociations sur Euronext Growth (Code Isin FR0000033888). La société Gévelot n'a pas émis de parts bénéficiaires, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières.

Ainsi que cela résulte de l'article 2 des statuts de cette dernière, la société Gévelot a pour objet directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés filiales ou associés, en France et à l'étranger : l'exploitation de tout établissement ou fonds de commerce de caractère commercial ou industriel se rapportant à la fabrication et à la vente de tous produits, machines-outils, pièces mécaniques ou autres, matières premières et objets quelconques de toute nature et notamment dans le domaine du transfert des fluides. L'acquisition, l'exploitation, la cession, la concession de tous droits de propriété industrielle, tels que brevets, marques, licences, procédés ; la prise de tous intérêts, sous toutes formes, dans toutes Entreprises et Sociétés, créées ou à créer, ayant un objet commercial, services inclus, ou industriel ; l'acquisition, la construction, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles ou biens et droits immobiliers ; le placement et la gestion des fonds lui appartenant y compris dans des fonds d'investissement ainsi que l'octroi d'avances de trésorerie, de cautions, d'avals ou de garanties qu'il sera jugé utile d'apporter à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation majoritaire ou non, - 2 - DocuSign Envelope ID: 6D0979A9-9E39-48A2-AE6B-1C41A99AEF9C et généralement toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus. La société Gévelot anime un groupe de sociétés leader dans les pompes volumétriques à travers sa filiale PCM et présent dans plus de 24 pays. L'exercice social de la société Gévelot commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 1.2 LIENS ENTRE LES SOCIETES La société Rosclodan (société absorbée) détient actuellement 62 700 actions Gévelot représentant 8,25 % du capital de la société Gévelot (société absorbante), dont 508 actions acquises au cours de l'exercice 2023 pour un prix frais inclus de 101 274 euros. Monsieur Mario Martignoni, président directeur général de la société Gévelot, détient 6,66 % en pleine propriété des actions composant le capital de la société Rosclodan et 16,67 % du capital de cette dernière en nue-propriété. Monsieur Charles Bienaimé président directeur général de la société Rosclodan détient 6,81 % en pleine propriété et un tiers indivis de 33,03 % du capital de la société Rosclodan et est également administrateur de la société Gévelot. Madame Roselyne Martignoni, administrateur de la société Gévelot est également administrateur de la société Rosclodan et détient l'usufruit de 33,33 % des actions composant le capital de la société Rosclodan. Madame Armelle Caumont-Caumi, administrateur de la société Gévelot, détient 6,66 % en pleine propriété des actions composant le capital de la société Rosclodan et 16,67 % du capital de cette dernière en nue-propriété. 2 - MOTIFS ET BUTS DE LA FUSION La société Rosclodan est l'une des sociétés holdings à travers lesquels les membres de la famille Bienaimé détiennent historiquement une partie de leur participation dans la société Gévelot. Son activité se limite à détenir une participation de 62 700 actions représentant actuellement 8,25 % du capital la société Gévelot, à recevoir le dividende qui lui est distribué par Gévelot et à répartir son résultat entre ses actionnaires. L'utilité de la société Rosclodan ne se justifiant plus, ses actionnaires se sont rapprochés de la société Gévelot en vue de lui proposer une fusion par voie d'absorption de la société Rosclodan par la société Gévelot de nature à leur permettre de détenir directement des actions Gévelot en lieu et place de leurs actions Rosclodan. Dans cette prespective, les actionnaires de la société Rosclodan ont proposé que cette dernière conserve à son bilan la trésorerie nécessaire pour supporter les coûts de la fusion et que ces coûts soient déduits de la valeur de ROSCLODAN dans le cadre du calcul de la parité de fusion. Le conseil d'administration de la société Gévelot a approuvé cette proposition après avoir constaté que cette fusion ne serait pas dilutive pour les actionnaires de Gévelot (la société Gévelot ayant vocation à annuler autant d'actions qu'elle en émet dans le cadre de cette fusion) et ne serait de nature à préjudicier aux intérêts des autres actionnaires de la société Gévelot. - 3 - DocuSign Envelope ID: 6D0979A9-9E39-48A2-AE6B-1C41A99AEF9C 3 - COMPTES UTILISES POUR ETABLIR LES CONDITIONS DE L'OPERATION Pour établir les bases et conditions de l'opération, la Société Rosclodan et la société Gévelot ont décidé d'utiliser : pour la société Gévelot, les comptes sociaux de son exercice clos le 31 décembre 2022, arrêtés par son conseil d'administration le 14 avril 2023 et qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale mixte de ses actionnaires le 15 juin 2023 préalablement à l'approbation du présent projet de fusion ;

pour la société absorbée, sur la base des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 arrêtés par son conseil d'administration le 14 avril 2023 et qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de ses actionnaires du 11 mai 2023. étant précisé que les éléments d'actif et de passif de la société absorbée seront transcrits dans la comptabilité de la société absorbante sur la base de leur valeur réelle au 1er janvier 2023. 4 - METHODE D'EVALUATION DES ACTIFS TRANSMIS A TITRE DE FUSION En application du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général, s'agissant d'une opération intervenant entre sociétés sous contrôle distinct, la fusion sera réalisée sur la base de la valeur réelle des actifs et passifs compris dans le patrimoine de la société absorbée figurant dans ses comptes au 1er janvier 2023. §5 - REGIME JURIDIQUE DE LA FUSION La présente fusion est soumise aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-15 du code de commerce. Sur requête conjointe de la société Gévelot et Rosclodan, M. Philippe Barthelet, juge agissant sur délégation du président du Tribunal de commerce de Nanterre, a désigné par ordonnance du 7 mars 2023 la société de commissariat aux comptes SEFICO AUDIT ayant son siège social 65 avenue Kléber (75116) Paris, prise en la personne de M. Jean-Baptiste Hervet en qualité de commissaire à la fusion chargé conformément aux articles L.236-10, L. 225-147, et L. 225-8 du Code de Commerce : d'établir un rapport écrit sur les modalités de la fusion projetée ;

de vérifier la pertinence des valeurs relatives attribuées aux titres des sociétés participant à la fusion et l'équité du rapport d'échange ;

