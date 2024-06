Nos prestations de services com- prennent l'ingénierie, l'installation, la maintenance, le co-développe- ment, la consultation, la formation, la fourniture de pièces de rechange, les réparations et les mises aux normes ainsi que les tests, l'installation, l'optimisation du service.

Présent partout dans le monde, le Groupe propose, aux industriels du secteur agroalimentaire, industriel et pétrolier, une large gamme de produits comprenant des systèmes de transfert, de dosage, de mélange, de remplissage, des pompes à cavités progressives, des pompes péristaltiques ainsi que pour le secteur pétrolier, des pompes pour l'activation de puits et pour le transfert en surface.

Fondé en 1932, le Groupe PCM est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs de solutions et d'équi- pements de traitement des fluides dans le monde. Notre spécialité est de développer des solutions de pom- page pour le transfert et le dosage de produits abrasifs, fragiles, visqueux, corrosifs, chauds et lourds.

PÉTROLE ET GAZ

PCM est l'un des principaux fournisseurs de systèmes Artificial Lift pour l'industrie pétrolière en amont et de services associés axés sur la gestion de la performance et de pompes et systèmes API pour l'industrie pétrolière, en amont et en aval, et propose des services associés (gestion de projets, ingénierie, maintenance et gestion de stock de pièces sur site).

Notre mission est de comprendre avec précision les demandes et les attentes de nos clients, de leur fournir les outils de contrôle les plus performants et ce faisant, de leur offrir la solution innovante la mieux appropriée et la plus rentable économiquement pour leur application.