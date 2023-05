Gevelot S A : Rapport Commissaire à la fusion sur rémunération des apports 11/05/2023 | 11:27 Envoyer par e-mail :

Paris Fusion absorption de la société ROSCLODAN par la société GEVELOT Rapport du commissaire à la fusion sur la rémunération des apports Assemblée Générale de Gévelot du 15 juin 2023 Assemblée Générale de Rosclodan du 15 juin 2023 Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre du 7 mars 2023 SEFICO AUDIT - Siège social - 65 avenue Kléber - 75116 PARIS - Tel : +33 (0) 1 44 34 08 00 - Fax : +33 (0) 1 44 34 08 32 Société inscrite à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Paris SARL au capital de 55 000 Euros - Siret 334 458 189 00019 Sefico Nexia is a member / representative of Nexia International, a worldwide network of independent accounting and consulting firms A Mesdames et Messieurs les actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 7 mars 2023, concernant la fusion par absorption de la société Rosclodan par la société Gevelot, nous avons établi le présent rapport sur la rémunération des apports prévu par l'article L.236- 10 du Code de commerce. La rémunération des apports résulte du rapport d'échange qui a été arrêté dans la convention de fusion signée par les représentants des sociétés concernées en date du 3 mai 2023. Il nous appartient d'exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d'échange. A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission. Cette doctrine requiert la mise en œuvre de diligences destinées, d'une part, à vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et, d'autre part, à analyser le positionnement du rapport d'échange par rapport aux valeurs relatives jugées pertinentes. Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature. aucun moment nous ne nous sommes trouvés dans l'un des cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéance prévus par la loi. Nous vous prions de trouver, ci-après, nos constatations et conclusion présentées dans l'ordre suivant : Présentation de l'opération et description des apports Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération Appréciation du caractère équitable du rapport d'échange proposé Conclusion 1. PRESENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS Les modalités de réalisation de l'opération, exposées de façon détaillée dans la convention de fusion, peuvent se résumer comme suit. 1.1. Contexte de l'opération Le Groupe Gevelot est un acteur leader dans les pompes volumétriques (essentiellement au travers de sa filiale PCM), présent dans plus de 24 pays. La stratégie de Gévelot SA, holding financière du Groupe et société cotée sur le marché Euronext Growth de la bourse de Paris, consiste en la recherche de la création de valeur pour ses actionnaires et collaborateurs dans le cadre d'une approche de moyen et long termes. L'opération s'inscrit dans le cadre d'un processus de simplification de l'organigramme juridique du groupe. En effet, la société Rosclodan est une société holding à travers de laquelle les membres de la famille Bienaimé détiennent historiquement une partie de leur participation dans la société Gévelot, à l'exclusion de toute autre activité. L'utilité de la société Rosclodan ne se justifiant plus, ses actionnaires se sont rapprochés de la société Gévelot en vue de lui proposer une fusion par voie d'absorption de la société Rosclodan par la société Gévelot de nature à leur permettre de détenir directement des actions Gévelot en lieu et place de leurs actions Rosclodan. 1.2. Présentation des sociétés concernées 1.2.1 Société absorbante : Gevelot S.A. La société Gévelot est une société anonyme, immatriculée depuis le 3 juillet 1983 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 088 542. Sa durée expire le 21 juin 2105, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée. Son siège social est situé au 6 boulevard Bineau - 92300 Levallois-Perret. Elle est représentée par son Président, Monsieur Mario Martignoni. Le capital social de la société est de 26.586.350 euros, divisé en 759 610 actions d'une valeur nominale de 35€, d'une seule catégorie et intégralement libérées. Les actions de la société sont admises aux négociations sur Euronext Growth (Code Isin FR0000033888). La société n'a pas émis de parts bénéficiaires, d'obligations ou d'autres valeurs mobilières. L'exercice social de la société Gévelot commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Conformément à ses dispositions statutaires, la société Gévelot a pour objet directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés filiales ou associés, tant en France qu'à l'étranger : L'exploitation de tout établissement ou fonds de commerce de caractère commercial ou industriel se rapportant à la fabrication et à la vente de tous produits, machines-outils, pièces mécaniques ou autres, matières premières et objets quelconques de toute nature et notamment dans le domaine du transfert des fluides. L'acquisition, l'exploitation, la cession, la concession de tous droits de propriété industrielle, tels que brevets, marques, licences, procédés ; la prise de tous intérêts, sous toutes formes, dans toutes Entreprises et Sociétés, créées ou à créer, ayant un objet commercial, services inclus, ou industriel ;

l'acquisition, la construction, la gestion, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles ou biens et droits immobiliers ;

le placement et la gestion des fonds lui appartenant y compris dans des fonds d'investissement ainsi que l'octroi d'avances de trésorerie, de cautions, d'avals ou de garanties qu'il sera jugé utile d'apporter à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation majoritaire ou non,

et généralement toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus. Une présentation complète de la société bénéficiaire est faite dans la convention de fusion en partie 1. 1.2.2 Société absorbée : Rosclodan La société Rosclodan est une société anonyme, immatriculée depuis le 29 décembre 1955 au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 152 670. Sa durée expire le 19 décembre 2054, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée. Son siège social est situé au 121 avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris. Elle est représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Charles Bienaimé. Le capital social de la société est de 40.260 euros, divisé en 660 actions d'une valeur nominale de 61€, d'une seule catégorie et intégralement libérées. Les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. L'exercice social de la société Rosclodan commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. La société Rosclodan a pour objet ainsi que cela résulte de l'article 2 des statuts d'acquérir tous titres et droits par voie de souscriptions, d'achats, de cessions ou de toute autre manière quelle qu'elle soit ; de participer à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toute société, de vendre par voie d'échanges ou de toute autre manière, toute ou partie des titres ou droits lui appartenant, d'acheter et d'exploiter tous immeubles et en général de faire toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent directement ou indirectement à son objet. Une présentation complète de la société bénéficiaire est faite dans la convention de fusion en partie 1. 1.2.3 Liens entre les sociétés Concernant les participations réciproques, la société Rosclodan (société absorbée) détient actuellement 62 700 actions de la société Gévelot (société absorbante), représentant 8,25 % du capital, dont 508 actions ont été acquises au cours de l'exercice 2023. Concernant les dirigeants et actionnaires communs : Monsieur Mario Martignoni, Président Directeur Général de la société Gévelot, détient 6,66 % en pleine propriété des actions composant le capital de la société Rosclodan et 16,67 % du capital de cette dernière en nue-propriété.

nue-propriété. Monsieur Charles Bienaimé, Président Directeur Général de la société Rosclodan détient 6,81 % en pleine propriété et un tiers indivis de 33,03 % du capital de la société Rosclodan et est également administrateur de la société Gévelot.

Madame Roselyne Martignoni, administrateur de la société Gévelot est également administrateur de la société Rosclodan et détient l'usufruit de 33,33 % des actions composant le capital de la société Rosclodan. Madame Armelle Caumont-Caumi, administrateur de la société Gévelot, détient 6,66 % en pleine propriété des actions composant le capital de la société Rosclodan et 16,67 % du capital de cette dernière en nue- propriété. 1.3. Modalités générales de l'opération 1.3.1. Caractéristiques essentielles de l'opération La présente opération est placée sous le régime juridique des fusions conformément aux dispositions des articles L. 236-1 à L. 236-15 du code de commerce. De convention expresse, les parties ont convenu que la fusion-absorption prendra effet, sur le plan comptable et fiscal, rétroactivement au 1er janvier 2023. Sur le plan fiscal, les parties entendent placer l'opération sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts concernant l'impôt sur les sociétés. La société absorbée n'étant pas redevable de la TVA, la fusion ne peut pas bénéficier de la dispense de TVA prévue par l'article 257 bis du CGI. Toutefois, la société absorbée ne détenant que des titres et de la trésorerie, la fusion est neutre en pratique sur le plan de la TVA. La direction de la société Gevelot a confirmé s'engager à calculer les plus-values (ou moins-values) résultant de la cession ultérieure des immobilisations non amortissables apportées d'après la valeur qu'avaient ces actifs apportés, du point de vue fiscal, dans les écritures de Rosclodan. La direction de la société Gevelot a également confirmé s'engager à établir et à produire l'état de suivi des plus- values en sursis d'imposition faisant apparaître les actifs apportés, tel que prévu à l'article 54 septies du code général des impôts. La direction de la société Rosclodan a confirmé s'engager à tenir le registre des plus-values en report d'imposition prévu par l'article 54 septies susvisé. Compte tenu de la date d'effet rétroactif de l'apport, d'un point de vue comptable et fiscal, à savoir le 1er janvier 2023, il a été décidé, pour établir les bases et conditions de l'opération, de retenir les bilans et compte de résultat de la société Rosclodan établis au 31 décembre 2022. Ces derniers constituent les derniers comptes annuels, arrêtés par le conseil d'administration le 14 avril 2023 et qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire de ses actionnaires du 11 mai 2023. Les comptes du dernier exercice social de la société Gevelot clos le 31 décembre 2022, ont arrêtés par son conseil d'administration le 14 avril 2023 et seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale mixte de ses actionnaires le 15 juin 2023 préalablement à l'approbation du présent projet de fusion. 1.3.2. Conditions suspensives La présente opération est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes mentionnées dans la convention de fusion : approbation par l'assemblée générale extraordinaire de la société Gévelot de la fusion et de l'augmentation de son capital d'un montant de 2 194 500 € ;

approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Rosclodan. Le tout dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Attachments Original Link

