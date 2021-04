Gevelot S A : SA COMMUNIQUE DE PRESSE ARRETE DES COMPTES 2020

GEVELOT S.A.

13-Avr-2021 / 18:00 CET/CEST

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.



GEVELOT SA COMMUNIQUE DE PRESSE ARRETE DES COMPTES 2020

Le Conseil d'Administration, réuni le 13 avril 2021 en visioconférence, a arrêté les Comptes sociaux conformément aux règles et principes comptables français ainsi que les Comptes consolidés de l'exercice 2020 établis selon les Normes Comptables Internationales IFRS, après avoir obtenu confirmation des Commissaires aux Comptes que les procédures d'audit ont été effectuées et que les Rapports de certification sont en cours d'émission. Comptes Consolidés (en millions d'Euros) Exercice 2020 Exercice 2019 Chiffre d'affaires 89,5 103,7 Résultat Opérationnel courant 4,1 8,6 Résultat Opérationnel 3,3 8,4 Résultat Financier -0,9 2,1 Résultat courant avant impôts Entreprises intégrées 2,4 10,5 Impôts -1,2 - 1,6 Résultat Net de l'ensemble consolidé 1,2 8,9 Part revenant aux minoritaires 0,2 0,3 Résultat revenant à l'Entreprise consolidante 1,0 8,6 Le Chiffre d'affaires consolidé de l'exercice 2020 constitué essentiellement du Secteur Pompes, l'autre secteur concernant l'activité immobilière de la Holding, s'élève à 89,5 M? contre 103,7 M? en 2019, en repli de 13,7 %. L'exercice 2020 a été marqué par la crise pétrolière et sanitaire liée au coronavirus Covid-19 qui ont conduit à une grave crise économique et financière mondiale. Les marchés et l'activité du Groupe ont tous été impactés, à des degrés divers selon notamment leur zone géographique. Si l'activité de pièces détachées des secteurs du Food et Industry a su conserver un certain rythme de progression, les autres activités de ces marchés sont en retrait significatif. Les marchés de l'Oil & Gas ont été fortement touchés par l'effondrement des cours du pétrole du Printemps 2020, même si la zone canadienne a marqué une certaine résilience, renforcée par l'acquisition des actifs d'Europump. Le Résultat opérationnel courant consolidé du Groupe en 2020 s'établit bénéficiaire à 4,1 M? contre 8,6 M? en 2019, soit un repli de 4,5 M?. La Contribution du Secteur Pompes, en forte diminution, est positive de 4,8 M? (positive de 9,1 M? en 2019). La baisse de l'activité liée à la crise pétrolière et sanitaire explique cette dégradation, que les différentes mesures d'aides gouvernementales reçues tant en France qu'à l'International pour un montant de 2,7 M?, n'ont que partiellement amortie. La contribution de l'activité immobilière de la Holding est négative de 0,7 M? de même niveau que l'an passé -0,6 M?. Le Résultat opérationnel est positif de 3,3 M? contre 8,4 M? en 2019, en repli de 5,1 M?. Ce résultat intègre 2,0 M? de produits liés au traitement comptable de l'acquisition en août 2020 des actifs d'Europump Systems Inc. compensés par 2,6 M? de charges nettes consécutives à la revalorisation de la valeur de certains actifs des Sociétés canadiennes acquises en 2019. Le Résultat financier est négatif de 0,9 M? contre 2,1 M? positif en 2019, soit en recul de 3 M?, en raison principalement de la diminution des produits de trésorerie (0,9 M?) et d'effets de change nets négatifs en 2020 (1,2 M?) contre positifs en 2019 (0,9 M?). En 2020, la charge nette d'impôts consolidée s'établit à 1,2 M? contre 1,6 M? en 2019. Le Résultat net consolidé 2020 des activités s'établit bénéficiaire à 1,2 M? contre 8,9 M? positif en 2019. Au final, le Résultat net revenant à Gévelot, Entreprise consolidante, pour l'exercice 2020 s'élève à 1,0 M? bénéficiaire contre un bénéfice de 8,6 M? en 2019. La Marge brute d'autofinancement, toujours positive, s'élève à 16,0 M? contre 13,9 M? en 2019. La Structure financière nette consolidée est positive et s'établit à 146,0 M?, en diminution de 2,3 M? par rapport à l'exercice 2019, du fait de la baisse de la trésorerie nette pour 30,2 M? compensée par la hausse des actifs financiers courants pour 23,9 M? (variation des dépôts bancaires à plus de trois mois) et la diminution de l'endettement financier pour 4,0 M?. Concernant Gévelot SA, Holding du Groupe, le Chiffre d'affaires de l'exercice 2020 constitué de loyers et prestations, s'élève à 0,8 M? de même niveau qu'en 2019. Le Résultat d'exploitation de Gévelot SA, est négatif de 0,9 M? contre 0,7 M? négatif en 2019. Le Résultat financier s'établit bénéficiaire à 1,7 M? contre 3,1 M? en 2019. Il est principalement constitué en 2020 d'un dividende de 1,5 M? reçu de PCM SA (2,3 M? en 2019), de charges nettes de change de 0,2 M? (contre un produit net de 0,2 M? en 2019) et de Produits financiers de 0,5 M? (0,6 M? en 2019). Le Résultat exceptionnel est négatif de 43 K? contre 46 K? négatif en 2019 (hors dotations/reprises de provisions nettes de charges d'impôts liées aux contrôles fiscaux antérieurs). En l'absence d'impôt propre, et après 572 K? d'économie d'impôt liée au régime d'intégration fiscale, le Bénéfice net social de Gévelot S.A. s'établit en 2020 à 1,4 M? contre 3,1 M? positif en 2019. Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, qui se réunira à huis clos le jeudi 17 juin 2021, la distribution d'un dividende de 2,0 ? par action. Dans un contexte particulier de poursuite des crises sanitaires et économiques liées aux incidences du coronavirus Covid-19, les perspectives de moyen et long terme du Groupe restent néanmoins incertaines. Face à ces incertitudes, le Groupe poursuivra sa stratégie de croissance externe, notamment à l'international. Les mesures prises afin d'optimiser l'organisation du Secteur Pompes et de ses coûts seront étendues, dans la recherche constante de son engagement auprès de ses clients. Le Résultat 2021, hors effet d'éléments exceptionnels non connus à ce jour, pourrait être néanmoins en amélioration. Informations disponibles sur notre site internet : www.gevelot-sa.fr Site internet : www.gevelot-sa.fr Cotation sur Euronext Growth : ALGEV - ISIN : FR0000033888 Contact Prochain communiqué : contact@gevelot-sa.fr Assemblée Générale Ordinaire du 17 Juin 2021 Fichier PDF dépôt réglementaire



