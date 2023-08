Gevo, Inc. se concentre sur la transformation des énergies renouvelables en hydrocarbures liquides à forte densité énergétique qui peuvent être utilisés comme carburants renouvelables, tels que le carburant aviation durable (SAF). Ses segments comprennent le segment Gevo, le segment Agri-Energy et le segment Renewable Natural Gas. Le segment Gevo se concentre sur les activités de recherche et de développement liées à la production de SAF, les opportunités commerciales pour d'autres produits d'hydrocarbures renouvelables tels que le gaz naturel renouvelable, les hydrocarbures pour les mélanges d'essence et le carburant diesel, ainsi que les plastiques, les matériaux et autres produits chimiques. Le segment Gevo développe, entretient et protège également son portefeuille de propriété intellectuelle, fournit des services de supervision d'entreprise, ainsi que le développement et la construction de ses projets Net-Zero. Le segment Agri-Energy s'occupe de l'exploitation de l'usine de Luverne de la société et de la production d'isobutanol, d'éthanol et de produits connexes. Le segment du gaz naturel renouvelable produit du gaz méthane de qualité pipelinière capturé à partir du fumier de vaches laitières.

Secteur Carburants renouvelables