Gfinity PLC - société de services de jeux et de sports électroniques basée à Londres - nomme David Halley au poste de directeur général et d'administrateur avec effet immédiat. M. Halley a précédemment fondé Capstone Financial (HK) Ltd et y a occupé le poste de directeur de l'information. Il est actuellement administrateur de Tourbillon Group UK Ltd, qui a acquis 73 % de la filiale de Gfinity, Athlos, en juin.

La nomination de M. Halley fait suite à la démission de John Clarke de son poste de directeur général en février dernier. À la suite de cette nomination, Neville Upton a également repris son ancien rôle de président non exécutif.

Cours actuel de l'action : 0,078, en baisse de 5,2 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 93

