Gfinity va intégrer la plateforme de tournois Athlos dans les jeux Playgendary

(Alliance News) - Gfinity PLC a déclaré mercredi que la plateforme de tournois Athlos de sa filiale sera intégrée aux jeux Playgendary.

Gfinity, fournisseur de solutions de jeux et d'esports basé à Londres, a déclaré que sa filiale à 100 % Athlos Game Technologies a conclu un accord commercial glissant d'un an avec l'opérateur de jeux mobiles Playgendary.

L'accord signifie que la plateforme de tournois Athlos sera intégrée aux jeux Playgendary au début de l'année 2023.

Athlos recevra une redevance mensuelle basée sur le nombre d'utilisateurs actifs. Gfinity a déclaré que les conditions financières ne seraient pas divulguées publiquement pour le moment pour des raisons de sensibilité commerciale.

Gfinity a lancé Athlos en août, cherchant à fournir à ses clients une plate-forme de compétition pour approfondir l'engagement des joueurs, réduire le taux de désabonnement des joueurs et augmenter le revenu moyen par utilisateur. Elle a déclaré qu'Athlos est actuellement utilisé pour alimenter les tournois esports de "trois des jeux mobiles les plus populaires au monde".

Neville Upton, président de Gfinity, a ajouté : "La plupart des dépenses liées aux jeux se font désormais dans le jeu et les joueurs compétitifs dépensent beaucoup plus que les joueurs occasionnels. Cela signifie que notre technologie leader sur le marché peut apporter un avantage financier significatif et direct aux éditeurs."

"Playgendary est l'un des principaux éditeurs de jeux mobiles au monde avec d'excellents jeux et un solide pipeline de nouveaux titres dont beaucoup bénéficient du jeu compétitif. Le modèle commercial signifie qu'au fur et à mesure que le jeu compétitif dans les jeux se développe, le flux de revenus récurrents d'Athlos augmente également.

"C'est l'un des nombreux accords similaires que nous souhaitons conclure avec des éditeurs de jeux, grands et petits".

Les actions de Gfinity étaient en hausse de 2,4% à 0,53 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

