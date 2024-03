(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Gfinity PLC, en hausse de 63% à 0,053 pence, fourchette de 12 mois 0,030p-0,16p. Au cours du semestre clôturé le 3 décembre, la société de services de jeux et de sports électroniques a vu son chiffre d'affaires chuter à 805 741 GBP, contre 1,4 million de GBP un an plus tôt. La perte avant impôt se réduit à 19 643 GBP, contre 937 538 GBP. " L'ensemble du secteur des médias numériques a subi une pression importante au deuxième semestre 2023, plusieurs changements d'algorithmes de Google ayant créé de l'incertitude et des vents contraires. Cependant, la verticale des jeux continue de susciter de l'intérêt et reste une partie passionnante du secteur à l'avenir ", déclare Gfinity. " Maintenant que nous avons conclu notre processus de réduction budgétaire, nous sommes convaincus que nous pouvons apporter de nouvelles améliorations à la rentabilité au deuxième semestre de l'exercice 2024, avec des flux de trésorerie qui augmentent à mesure que nous améliorons et augmentons nos sites et notre rédactionnel. "

PHSC PLC, en hausse de 9,2 % à 23,48 pence, fourchette de 12 mois 11,55 pence-27,00 pence. Le fournisseur de services de conseil en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et d'environnement annonce un rachat de 200 000 GBP. Il déclare qu'il rachètera jusqu'à 1,8 million d'actions.

AIM - PERDANTS

Bens Creek Group PLC, en baisse de 7,7% à 3,00p, fourchette de 12 mois 2,54p-21,79p. Le propriétaire et exploitant de mines de charbon a prélevé 7,5 millions USD sur le fonds de roulement mis en place avec Avani Resources Pte Ltd. Avani est le principal actionnaire de la société.

