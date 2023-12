(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Gfinity PLC - Société de services de jeux et d'e-sports basée à Londres - annonce un chiffre d'affaires de 2,2 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 juin, soit une baisse de 19 % par rapport aux 2,7 millions de livres sterling de l'exercice précédent. La perte avant impôt est passée de 1,5 million de livres sterling à 8,2 millions de livres sterling, en raison d'une augmentation des charges de dépréciation, qui sont passées de 76 989 livres sterling à 6 millions de livres sterling. La perte par action s'est élevée à 0,42 pence, contre 0,13 pence auparavant. La société déclare que l'année a été difficile car elle est passée de solutions esports et de développement de logiciels à une société de médias numériques pure play. "Nous avons constaté une certaine nervosité de la part des éditeurs à engager des investissements et les tarifs publicitaires ont été affectés dans l'ensemble des médias numériques", ajoute l'entreprise.

----------

Andrada Mining Ltd - société africaine d'exploitation de métaux technologiques possédant un portefeuille d'actifs miniers et d'exploration en Namibie - publie une mise à jour opérationnelle pour le trimestre se terminant le 30 novembre. Elle déclare que tous les coûts du trimestre ont diminué par rapport à l'année précédente en raison des économies d'échelle réalisées grâce à l'augmentation des volumes et à l'amélioration de l'efficacité. Bien que le coût d'exploitation par unité de production hors frais de vente et les coûts incluant les frais de vente aient diminué en glissement trimestriel, restant dans les limites des prévisions de la direction, le coût de maintien a augmenté d'environ 2 %. Ce dernier devrait diminuer pour rester dans les limites des prévisions de la direction à mesure que les volumes de production augmentent. Le solde combiné des liquidités et des équivalents de liquidités au 30 novembre s'élevait à 21 millions de livres sterling.

----------

Tekcapital PLC - Société londonienne d'investissement dans la propriété intellectuelle - estime que chacune des sociétés de son portefeuille devrait connaître une forte croissance au cours de l'année à venir. Elle a l'intention de maintenir des participations importantes dans certaines sociétés de son portefeuille jusqu'à ce qu'elle estime qu'une valeur suffisante a été créée pour justifier la cristallisation de la valeur pour les actionnaires. Clifford Gross, directeur général, commente : "Malgré des conditions macroéconomiques difficiles en 2023, nous n'avons jamais été aussi enthousiastes quant aux opportunités commerciales à court terme pour les entreprises de notre portefeuille, et nous nous attendons à ce qu'elles franchissent de nouvelles étapes importantes au cours de l'année à venir."

----------

Ediston Property Investment Company PLC - déclare une valeur d'actif net EPRA de 71,4 pence au 30 septembre, en baisse par rapport aux 94,9 pence de l'année précédente. Explique que le 29 septembre, la société a vendu l'ensemble de son portefeuille immobilier à RI UK 1 Ltd, une filiale à 100 % de Realty Income Corp. Par conséquent, à la date de clôture, la société n'avait pas d'actifs immobiliers et aucune évaluation immobilière n'a donc été effectuée à la fin de la période.

----------

Kodal Minerals PLC - Explorateur et développeur de minéraux axé sur l'Afrique de l'Ouest - déclare un chiffre d'affaires nul pour le semestre clos le 30 septembre, inchangé par rapport à l'année précédente, et d'autres revenus d'exploitation de 158 138 GBP, contre zéro. La perte avant impôts est restée stable à 508.739 GBP contre 490.856 GBP. "Nous avons une période très excitante devant nous alors que nous entrons dans la phase de construction et de production du projet Bougouni Lithium en partenariat avec le groupe Hainan", déclare la société.

----------

Cellular Goods PLC - Fabricant londonien de produits de soins à base de cannabinoïdes et développeur de services de séquestration du carbone - annonce un chiffre d'affaires de 67 236 GBP pour l'exercice clos le 31 août, soit plus du double des 28 904 GBP de l'exercice précédent. La perte avant impôts a été ramenée de 6,0 millions de livres sterling à 3,3 millions de livres sterling et la perte par action s'est élevée à 0,615 pence, contre 1,183 pence. La croissance des ventes a été stimulée par la stratégie de marketing recentrée de la société, visant à faire progresser les ventes à court terme avec des coûts d'acquisition plus faibles, et par l'expansion de sa gamme de produits de soins de la peau rajeunissants "Look Better". La dynamique de croissance des ventes de la division bien-être au cours du second semestre de l'exercice s'est stabilisée, bien que les transactions actuelles restent encourageantes.

----------

Plexus Holdings PLC - Entreprise de services d'ingénierie pétrolière et gazière cotée sur l'AIM et basée à Aberdeen - Mise à jour des transactions lors de l'assemblée générale annuelle. "En ce qui concerne l'avenir, la dynamique de l'entreprise est bonne à l'aube de la nouvelle année civile et nos perspectives sont positives avec un certain nombre d'appels d'offres en cours en relation avec la location de têtes de puits récemment réintroduite pour les forages d'exploration à partir de plates-formes Jack-up", déclare la société.

----------

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.